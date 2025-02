Giráldez: «Tengo especial debilidad por el Girona. Hace un fútbol muy vistoso, muy difícil de defender»

El Celta visita mañana al Girona (Montilivi, 14 horas, Movistar LaLiga) con la plantilla al completo después de que Hugo Álvarez recibiese este viernes el alta médica. El ourensano ha sido incluido por Claudio Giráldez en una convocatoria en la que continúa sin aparecer Javi Manquillo y de la que se cae Jones El-Abdellaoui. Tampoco está Yoel Alonso. Ambos podrán jugar este domingo con el Fortuna ante la Ponferradina. Célticos y gironís, situados en mitad de la tabla, buscan una victoria que les permita recortar diferencias con los que pelean por una plaza europea.

Celta y Girona fundamentan su juego en la posesión de la pelota, como se encargaron de recordar sus entrenadores, Giráldez y Míchel Sánchez. En ese dominio del balón estará la clave de un partido que en la primera vuelta se resolvió con un empate en Balaídos (1-1).

Giráldez habló esta mañana desde Afouteza de las virtudes de un Girona que este curso disputó la Liga de Campeones, pero que en LaLiga viene de encadenar tres derrotas seguidas. «Es un equipo que, a mí personalmente, me gusta mucho, tengo especial debilidad por él. Genera un fútbol muy atractivo, muy vistoso, muy difícil de defender, con mucha superioridad numérica en la construcción del juego, con una movilidad brutal, con mucho jugador por dentro. Vamos a tener que mostrar una actitud defensiva y una agresividad y una capacidad de reordenarnos defensivamente importante. Ojalá que, como queremos todos los partidos, seamos capaces de controlar más tiempo de balón, más tiempo de dominio territorial, y podamos hacerles sufrir corriendo detrás de la pelota. Tenemos cosas parecidas como equipos, aunque cada uno con su manera de defender y de atacar distinta, pero sí en cuanto a ideología».

También subraya el entrenador del Celta que su equipo necesitará responder a cada situación que se vaya presentando a lo largo del encuentro: «Tenemos que adaptarnos a lo que vaya pasando durante el partido». En eso, el equipo vigués es especialista y sabe adaptarse a las condiciones que le va exigiendo el rival. «Tenemos que reaccionar a lo que va haciendo el rival, que es muy dinámico, muy vivo, que tiene muchas maneras distintas de salir con la pelota, de generar superioridades. Tenemos que estar muy juntos, muy atentos y con un nivel de agresividad muy alto», insistió Giráldez.

El Celta acude a Montilivi con el objetivo de sumar su segunda victoria a domicilio en lo que va de temporada, tras la lograda el pasado octubre en Las Palmas. En las últimas tres jornadas, los célticos ganaron al Betis y a Osasuna en Balaídos y consiguieron un empate ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. «Creo que hemos hecho partidos buenos. Hemos jugado 6 partidos fuera de casa en lo que va de año, hemos perdido dos por un gol y hemos empatado dos de los últimos tres. Hemos tenido la sensación de que hemos podido ganar prácticamente todos», dijo el entrenador del equipo vigués, que no espera que sus jugadores se relajen después de alcanzar los 32 puntos y situarse en mitad de la tabla clasificatoria.

«Si nos relajamos es que no somos muy listos y hay que ser listo en esta competición para poder competir. Las experiencias y el pasado nos tienen que hacer aprender. No podemos relajarnos ni un uno por ciento en ningún partido de Primera. Es imposible. Si te relajas un uno por ciento es imposible que puedas competir. Es nuestra manera de trabajar en nuestro día a día, en nuestros entrenamientos, en nuestros partidos», recuerda Giráldez.

Sobre los horarios de los partidos, que ha generado polémica en Vigo con quejas por parte de Iago Aspas y del celtismo, Giráldez admite que ajustar los días y horas de los encuentros con tanta competición resulta complicado. El entrenador del Celta reconoce que el único día que no le gusta jugar es el lunes. «A mí el lunes no me gusta, te corta la semana siguiente. Es un horario que es más difícil que la gente pueda ir al estadio porque es un día laboral. Cada uno tenemos nuestra opinión, pero sabemos los horarios que hay. Nosotros lo hemos hecho bien jugando en cualquier horario y centrarnos en que tenemos que ser profesionales y hacer las cosas bien. Lo otro tiene que ver con gustos u opiniones personales», añadió.

Míchel destaca el gran ritmo de juego del Celta

El entrenador del Girona, Míchel Sánchez, ha admitido este viernes en la rueda de prensa previa a la visita del Celta que su equipo necesita «hacer un gran partido y ganar» después de tres derrotas consecutivas, para que no haya «dudas».

El técnico rojiblanco ha señalado que el rendimiento del equipo está «lejos de luchar por Europa», pero que los resultados de los otros equipos han supuesto que siga estando «cerca» de su objetivo porque la clasificación está muy ajustada.

En este sentido, Míchel ha reconocido que el Girona no quiere «mirar hacia abajo» y ha señalado que «la clave» de este último tercio de la temporada es mejorar dos conceptos: perder menos balones en el primer tercio del campo y disparar más a puerta.

También ha asegurado que la victoria contra el Celta en Montilivi daría «tranquilidad» y sería «súper importante» y que el equipo necesita encadenar «dos, tres o cuatro partidos muy buenos» y conseguir la «continuidad» que no ha tenido hasta la fecha.

El equipo no ha dado «el paso adelante» que quería el técnico en las últimas jornadas y no está «cerca» de la versión que esperaba, pero ha reiterado que su confianza en la plantilla es «total».

Sobre el encuentro de este sábado, Míchel ha avanzado que el Girona deberá hacer «un partidazo con la pelota» y ser «protagonista» y capaz de «dominar el juego», contra un rival que está en un gran momento y que tiene «el segundo ritmo de juego más alto de LaLiga».