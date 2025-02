«Se ha demostrado que venir al Celta fue la decisión acertada»

–¿Por qué, viniendo de los equipos que viene, elige al Celta, un club modesto que en los últimos años había atravesado dificultades para conservar la categoría?

Venía de una lesión importante, teniendo poca continuidad y estando mucho tiempo parado. Buscaba un sitio donde poder tener continuidad y sentirme importante. Desde el primer momento, el Celta me transmitió esas ganas de que estuviese aquí, esa seriedad a nivel del club y también quería jugar en España. Este cúmulo de cosas hizo que acabara aquí y seis meses después se ha demostrado que fue la decisión acertada. Estoy muy contento.

–¿Hasta qué punto influyó su amistad con Iago para tomar la decisión? Imagino que es él el que le contacta para convencerle de que se venga.

Sí, la primera noticia que tengo del Celta es un mensaje de Iago, con quien tengo una buena amistad desde hace mucho tiempo. También fue un factor importante para acabar aquí.

–¿Y qué papel juega Claudio en todo este proceso? ¿También le llama?

Sí, y esto me demuestra no solo el interés del club, sino del entrenador que, al fin y al cabo, es el que manda futbolísticamente. Y al final era lo que más importante me parecía a mí a la hora de tomar la decisión.

–¿En ese momento, él ya le explica cómo es su propuesta de juego y el rol que quiere que usted juegue en el equipo?

No llegamos a profundizar tanto.

–¿Qué ha vivido en el Celta en estos seis meses que no haya vivido en los grandes clubes en que ha estado? ¿Cambia mucho la cosa?

Al final, mi labor es la misma. Me entreno al cien por cien para estar siempre disponible para el equipo y una vez dentro del campo intento siempre dar lo máximo posible

–¿Ha encontrado algo diferente de lo que esperaba? ¿Algo que le haya sorprendido?

Me ha sorprendido el buen fútbol que intentamos jugar. También me ha llamado la atención la comunión con la afición, que es muy buena. Dentro del vestuario, tanto si jugamos en casa como fuera, nos transmiten un cariño que es muy importante. Por lo que he escuchado, esto no se daba tanto antes y creo que es muy importante, tanto para ellos como para nosotros. Ojalá podamos seguirles regalando buenos resultados y una buena temporada cuando llegue el final.

–Su futuro, al menos en lo que atañe a la próxima temporada, está en el Celta. ¿Puede confirmarnos si se ha cumplido el número de partidos para ejecutar su renovación automática?

[Gran sonrisa]. Todavía no, pero debe estar muy cerca.

–Es decir, que se puede decir que seguirá el próximo año.

Sí, sí, en principio, sí.

–Decía que su objetivo era sentirse importante y, desde luego, continuidad no le ha faltado.

Sí, tener esa continuidad era importante para mí y creo que, desde el primer día, el equipo ha ido dando pasos adelante. Y esto es lo que tenemos que buscar; con trabajo y dedicación, seguir creciendo como equipo e ir poco a poco escalando posiciones.

-Y en lo personal, ¿puede escalar más? Su actual versión no está lejos de la que tenía en el Barcelona o en el Chelsea.

Pues sí. Y estoy especialmente satisfecho porque es una posición en la que no había jugado con tanta regularidad. Había ayudado en casos de emergencia, pero siempre había jugado como lateral o como carrilero y estar rindiendo como central es algo que me hace estar especialmente satisfecho.

–¿Hasta qué punto ha influido la propuesta de Claudio en su buen nivel de rendimiento?

La forma de jugar ayuda, pero una de las ventajas es que estamos trabajando varias formas de jugar, varios sistemas. El equipo se está adaptando bien y es una de las cosas que nos pueden hacer crecer. La idea de Claudio ayuda a encontrarnos bien en el campo, a buscar las debilidades del rival y a ser un equipo más completo.

–Decía que regularmente había jugado como lateral o como carrilero izquierdo. ¿Cómo ha sido el proceso de adaptación a esta nueva posición de central?

Ya en el Barça jugué casi más de central que de lateral. Era un tema más de mentalizarme que de estar ahí porque yo siempre he preferido jugar en la banda y ayudar al equipo más ofensivamente. Lo que necesitaba el equipo era que jugara ahí y, poco a poco, he ido adaptándome y encontrándome mejor para ayudar lo máximo posible.

–En un once muy mutable, la línea de tres centrales con Javi y Starfelt ya no se mueve. Parece que ha alcanzado con ellos un alto grado de compenetración.

Es complicado decir esto porque al míster le gusta mucho cambiar.

–Llevan un buen número de partidos en que otros cambian, pero ustedes repiten.

Más o menos. Esperamos que siga siendo así [risas].

–Le iba a preguntar dónde se sentía más cómodo, pero ya ha dicho que como lateral o carrilero

Lo que a mí siempre más me ha gustado es jugar de carrilero, que es donde más he jugado y donde en los años de la Premier marcaba 6 0 7 goles por temporada. Estuve dos años en el once [ideal] de la Premier y esa era la posición. Luego he hecho buenos partidos jugando como lateral en línea de cuatro y también como central. Pero bueno, lo más importante es estar dentro del campo, da igual en qué posición. Y ahora estoy muy contento de cómo me van las cosas en el Celta

–A la hora de dar salida da la pelota, ¿cambia mucho la mentalidad de jugar como central a como lateral o carrilero?

Cambia un poco, pero para eso trabajamos durante la semana dependiendo del partido que preparemos. Eso el míster lo trabaja muy bien y nos ayuda a estar listos para competir.

–¿Qué espera Marcos Alonso de esta temporada?

Va a depender de nosotros. No creo que haya que pensar ya en un objetivo, sino en ir creciendo poco a poco, subiendo peldaños para ser mejor equipo. Esto se basa en la ambición de cada uno de nosotros, en la manera en que trabajamos cada semana y en tener ganas de seguir mejorando.

–El Celta entra en el último tercio de la temporada a 3 puntos de Europa encadenando buenos resultados. ¿Ve factible volver a Europa este curso?

Yo creo que hace dos semanas me habrías preguntado por la salvación y ahora me preguntas por Europa. A ver en dos semanas cómo estamos. Lo que tenemos que pensar es en mejorar y tener ganas de crecer como equipo. Desde el sexto al decimosexto estamos en pocos puntos y hay que competir y tener esa ambición de mirar hacia arriba.

Marcos Alonso, ayer en Afouteza / Marta G. Brea

–Se dice que el fútbol es un estado de confianza. Desde ese punto de vista, el Celta anda bien.

Está claro que eso influye, pero tenemos que ser conscientes de que la diferencia es muy poca, que los pequeños detalles cuentan. Hemos demostrado que podemos competir con cualquiera y hay que salir a ganar cada partido. Ahora tenemos uno importante y difícil contra el Girona y otra oportunidad para ganar fuera de casa, que es lo que más nos está costando.

–Estos pequeños detalles de los que hablaba les están penalizando sobre todo fuera de casa, ¿hasta qué punto considera importante ganar en Montilivi para sacar ese palo de la rueda?

Sería un subidón de confianza. Hemos jugado buenos partidos fuera de casa, pero nos están faltando pequeños detalles y al final esto no es casualidad. Por eso hay que estar concentrados los 90 minutos y más contra un rival como el Girona, que ha jugado esta temporada Champions y el año pasado hizo una gran temporada. No será nada fácil.

–El Girona les dio en Balaídos muchos quebraderos de cabeza. ¿Qué hay que cambiar para llevarse ahora los tres puntos?

Son muchas cosas. Será un partido complicado que los dos equipos intentaremos controlar con la posesión del balón y esto será uno de los factores importantes del partido. Quitando esto, al final lo de siempre: los pequeños detalles a la hora de defender y la pegada arriba es lo que marca las diferencias en el fútbol.

–¿Concretamente, qué pequeños detalles se deberían corregir para mejorar fuera de casa?

Yo creo que todo. No es un aspecto concreto, sino cosas de equipo. Pero estamos trabajando bien. Los jóvenes están dando pasos hacia adelante y debemos tener un poco más de consistencia en las cosas buenas que hemos demostrado en muchos momentos.

–A la hora de ser consistentes, muchos de los jugadores, como dice, son inexpertos, con pocos partidos en Primera. ¿Falta oficio? Y, en este aspecto, ¿qué papel juegan futbolistas veteranos, como usted mismo, Iago o Borja, para guiar a estos chavales?

La experiencia es importante. Tenemos muchos jugadores que no llevan 20 o 30 partidos en Primera. Lo bueno es que desde el primer partido hasta hoy han crecido mucho y se entrenan con unas ganas tremendas de mejorar. Nosotros, los más experimentados, les intentamos ayudar a que cada vez sean mejores jugadores.

–¿Les piden consejo? Por ejemplo, ¿habla mucho con Javi, que es el que le toca más de cerca?

Hablamos, sí. Le intento ayudar para que se encuentre mejor en el campo y ayude al equipo. Yo creo que la mejor manera de enseñar es con el ejemplo y, en este sentido, siempre trato de aportar por mi granito de arena.

¿Le sorprende que Claudio apueste por tanto chaval?

Bueno, no hay otra cosa.

–Pero él eligió contar con los chicos en lugar de otros jugadores con más experiencia y ha apostado por un montón de chavales que venían de Primera RFEF con el filial.

Bueno, está claro que Claudio los conoce bien. Lleva viéndolos mucho tiempo y sabe de lo que son capaces. Si le sumas el trabajo, las ganas que tienen y cómo entrenan, van rindiendo cada vez mejor y muchos están ahí ya consolidados en Primera, compitiendo y haciendo las cosas muy bien.

–Usted que ha estado en grandes equipos con academias muy potentes, como la del Barça o el Chelsea, ¿cómo ve la salud de la cantera del Celta?

Pues muy bien. Y la prueba es la cantidad de jugadores que están con el primer equipo. En clubes grandes es verdad que es más difícil tener esa oportunidad, pero viendo cómo están yendo las cosas, la cantera es y tiene que ser el objetivo de un equipo con el Celta.

–¿Les ve calidad como para hacer cosas importantes en la categoría?

Sin duda. Lo están demostrando, pero no se tienen que conformar con esto. Tienen que seguir trabajando. Les queda mucha carrera por delante, mucho aprendizaje, pero están con nosotros por algo. Tienen que creérselo y seguir mejorando para hacer mejora al Celta.

–Usted proviene de una legendaria estirpe de jugadores. Su padre y su abuelo dejaron huella en LaLiga. ¿Quién guio sus pasos?

Sobre todo, mi padre. Siempre dejándome mi espacio, pero haber vivido yo su carrera de entrenador y él de cerca mi trayectoria como futbolista me ayudó mucho. Pero los dos me ayudaron, en la medida que podían, y ha sido una suerte poder contar con su experiencia

–¿Le gustaría que siguiese la saga?

Yo no tengo hijos, pero veremos. El tiempo dirá.