Multa al Celta por el incidente en Balaídos que Sergio Herrera desmintió

El Comité de Disciplina de la RFEF ha decidido multar al Celta de Vigo por los supuestos incidentes ocurridos en la grada durante la segunda mitad del partido contra Osasuna en Balaídos. Un episodio que el propio portero del conjunto navarro, Sergio Herrera, negó al término del encuentro, pero que quedó reflejado en el acta del árbitro José María Sánchez Martínez.

En su informe, el colegiado indicó que «en el minuto 59 se activó el protocolo de lanzamiento de objetos debido al lanzamiento de objetos hacia el portero visitante, no llegando a impactar en él ninguno de ellos». El árbitro hacía referencia a un momento en el que Herrera recogió un objeto detrás de la portería y se lo mostró, generando unos segundos de tensión con la afición celeste, especialmente con los hinchas situados en Marcador Bajo, que le exigían que reanudase el juego sin más demoras.

Sin embargo, al final del partido, el propio Herrera desmintió la versión del acta en su perfil de Instagram. El portero explicó que el objeto que mostró al árbitro no había sido lanzado desde la grada, sino que se trataba de una pieza desprendida de los anclajes de la portería. «He avisado al árbitro para que revisase esta circunstancia. En ningún momento he reclamado al colegiado lanzamiento alguno por parte de la afición del Celta, a la que me he dirigido para aclarar la situación. Nada que reprochar a la afición del Celta, que se ha dedicado a animar a su equipo», detalló.

Pese a esta aclaración, el Comité de Disciplina de la RFEF ha decidido sancionar igualmente al Celta con una multa leve por «alteración del orden del encuentro», amparándose en el artículo 117 de su reglamento.