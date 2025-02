El Celta, maltratado con los horarios

Claudio Giráldez solicitaba semanas atrás «horarios equitativos» en Primera División. El entrenador del Celta se quejaba de esta forma de que su equipo se viese obligado a disputar sus partidos en días y horas que poco favorecen la asistencia de aficionados a los estadios. La queja de Giráldez ha provocado un efecto contrario al deseado, pues LaLiga hacía públicos ayer los horarios de la vigésimo octava jornada de la máxima categoría. Por tercera vez consecutiva en esta temporada, el equipo vigués jugará un sábado a las dos de la tarde. Será el 15 de marzo en Zorrilla. Una semana antes visitará Balaídos el Leganés el sábado 8 de marzo, a las 14 horas, por supuesto. Y la terna arranca este sábado con el duelo de los célticos en Montilivi ante el Girona, a las dos de la tarde. Tres de tres en lo que para el presidente de la Federación de Peñas del Celta, Pepe Méndez, es un horario que habría que suprimir del campeonato español por las molestias que ocasiona a los aficionados.

«Esto empieza a ser una coña de mal gusto», proclamaba ayer Iago Aspas a través de las redes sociales. Fue la única voz que se alzó del Celta al conocerse el horario de la vigésimo octava jornada, en la que el Celta visitará al Valladolid un sábado a las dos de la tarde. El club guarda silencio. No así los aficionados, que a través de Pepe Méndez expresan sentirse «totalmente maltratados por LaLiga. No es lógico. Para la mayoría de los aficionados, el horario de las dos de la tarde es el peor porque no comes ni dejas comer. O comes a las doce o a las cuatro y media. Y ya no te digo a qué hora tiene que comer la gente de fuera que tiene que desplazarse a Vigo. ¿Cómo hace? Comer a base de bocadillos», comenta el representante de la afición céltica.

Como reclamó en su momento Giráldez, el presidente de las peñas del Celta también plantea horarios equitativos para todos los equipos de Primera División. «Me parece bien que todos los equipos jueguen en todas las franjas horarias. El de las dos de la tarde de un sábado o un domingo no es horario para ningún equipo y menos que le carguen al Celta tantos de estos horarios en esta temporada. Y esperemos que se pare ahí la cosa porque todavía quedan muchos partidos para finalizar la temporada», subraya Méndez.

Con la cita ante el Valladolid, señalada para mediados de marzo, serán nueve las ocasiones en que el Celta juegue este curso a las dos de la tarde: cuatro en sábado y otras tantas en domingo. Eso supone el 32 por ciento de los partidos del Celta que ya tienen asignado horario por parte de LaLiga. Ese porcentaje se eleva hasta el 64 por ciento si se añaden los partidos en jueves (ante el Atlético de Madrid), viernes o lunes a las 21 horas. En lo que va de temporada, solo diez partidos de los célticos se fijaron en horarios normales: Cuatro en sábado a las 18:30 horas; tres en domingo a las 16:15; dos en sábado a las 21 horas; y uno en domingo a las 17. Este último era el horario que se reservaba antiguamente para la mayoría de partidos en España. Con los derechos televisivos se multiplicaron las frecuencias de los encuentros en la máxima categoría.

No al fútbol los lunes

En ese sentido, Méndez habla de las preferencias del celtismo sobre los horarios de los partidos: «El del viernes, dentro de lo malo, es aceptable, pero el lunes es de juzgado de guardia. Ese horario y el de la dos de la tarde tendrían que abolirlos».

El presidente de la Federación de Peñas del Celta asegura que no organizarán protestas por el maltrato al Celta con los horarios. «Aquí las protestas no valen para nada. Es más, incluso pueden tener un efecto contrario, para fastidiar más. LaLiga es consciente de lo que está haciendo. Lógicamente, si sigue pensando que lo está haciendo bien, por mucha protesta que hagamos...».

Méndez se muestra pesimista con un posible cambio de tendencia sobre los horarios que LaLiga le impone al Celta. «No tengo esperanza ninguna de que nos cambien esta dinámica de horarios. Es triste, pero es así, Me imagino que las quejas le llegarán a LaLiga y que el club también se estará quejando, aunque puedo pensar que lo está haciendo en voz baja», añade el presidente de las peñas.

Derbi femenino tras el duelo con el Leganés

El Celta quiere aprovechar el partido contra el Leganés, previsto para el sábado 8 de marzo a las 14 horas, para organizar una nueva jornada completa de celtismo en Balaídos. Para ello, ha decidido que As Celtas regresen al coliseo vigués para afrontar el derbi gallego contra el Deportivo B. Este encuentro arrancará a las 19 horas.«Sábado celeste», anuncia desde ayer el Celta la doble jornada de fútbol prevista para el 8 de marzo, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Esa jornada comenzará a las dos de la tarde con la vigésimo séptima jornada de Liga de Primera División entre el Celta y el Leganés, que pelea por evitar los puestos de descenso. Cinco horas más tarde, Balaído abrirá de nuevo las puertas para recibir a As Celtas. Será la segunda ocasión en la que el equipo femenino juegue en el coliseo vigués, después de que lo hiciera en su estreno en la Tercera Federación Femenina. La primera aparición de As Celtas en Balaídos fue el 7 de septiembre de 2024. Las celestes se estrenaban en la competición ante el Victoria coruñés. Más de siete mil aficionados presenciaron en directo aquel partido.Cinco meses después, As Celtas recibirán al líder, el Deportivo B, que no conoce la derrota y suma dos puntos más que las celestes, que son terceras.