Primera final para el Celta en Donosti

Comienza la hora de la verdad para el Celta Femxa Zorka, que en estas dos jornadas se va a medir a rivales directos en la lucha por la permanencia. Dos partidos en los que solamente vale la victoria si se quiere llegar al final de temporada sin tanta presión como la de la temporada pasada, en la que todo se jugó en el tiempo añadido.

El equipo entrenado por Cristina Cantero juega esta tarde en San Sebastián ante el IDK Euskotren, penúltimo clasificado, pero con las mismas victorias que las viguesas, seis. Por lo tanto, un partido a vida o muerte para los dos equipos. El Celta Femxa Zorka parte con la ventaja de la victoria en el partido disputado en Navia, que supuso la primera victoria de las célticas en la temporada, por seis puntos, diferencia a salvar.

Cristina Cantero reconoce que «es verdad que todos los partidos son importantes, y más en este tramo final, en donde cualquier partido que puedas ganar es clave. Es verdad que, si lo ves desde el punto de vista de la clasificación, pues obviamente coge más importancia porque el que gane va a respirar respecto al otro. Es un partido difícil, una salida difícil, un viaje largo».

Para la entrenadora viguesa la clave del encuentro debe ser «estar muy sólidas. Jugar cuatro cuartos, ya que llevamos dos partidos, estando muy bien 3 cuartos, pero uno muy malo. Eso nos ha costado los dos partidos, pues intentar eso, no irnos. Por diferentes motivos hemos tenido bajones y bueno, eso nos ha penalizado mucho. Creo que el tema mental es saber afrontar ese tipo de partidos va a ser muy importante. A ver cómo nos ponemos. Somos un equipo tirando a joven y ahí podemos sufrir. No dejarlas que ya lleven el ritmo del juego. Ellas son un equipo que les gusta bastante el juego roto, porque tienen calidad para acabar haciendo daño. Entonces tenemos que controlar esos contraataques o esas transiciones muy rápidas, en donde genera mucho uno contra uno. No hay que dar segundas opciones».

HORA: 18 horas.

PABELLÓN: José Antonio Gasca.