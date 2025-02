Herrera corrige al árbitro y niega lanzamiento de objetos en Balaídos

Sergio Herrera tuvo que recurrir a sus redes sociales para corregir un error de José María Sánchez Martínez en relación al objeto de hierro que el portero de Osasuna recogió del césped de Balaídos y obligó al árbitro murciano a detener durante unos minutos el juego durante el partido que el conjunto navarro disputó el pasado sábado contra el Celta. «En el minuto 59 se activó el protocolo de lanzamiento de objetos debido al lanzamiento de objetos hacia el portero visitante, no llegando a impactar en él en ninguno de ellos», escribió Sánchez Martínez en el acta del partido.

Una hora después, Herrera aclaraba públicamente, a través de su cuenta de Instagram, que se trataba de un error. «Quiero aclarar el malentendido con el objeto del que he alertado al árbitro en el partido de hoy. Se trataba de un hierro del anclaje de la portería que se ha soltado y suponía un riesgo», relataba el guardameta, que defendía el comportamiento de la afición celeste.

«He avisado al árbitro para que revisase esta circunstancia. En ningún momento he reclamado al colegiado lanzamiento alguno por parte de la afición del Celta, a la que me he dirigido para aclarar la situación. Nada que reprochar a la afición del Celta, que se ha dedicado a animar a su equipo», detallaba.

El error, que ya ha sido subsanado, no empaña el correcto arbitraje del colegiado murciano en las acciones claves del encuentro y, en concreto, en el penalti señalado en contra del cuadro rojillo por falta en el área de Lucas Torró a Borja Iglesias. Tanto Claudio Giráldez como Vicente Moreno, consideraron que era pena máxima.