Giráldez imparte otro curso acelerado de reacción

Un penalti forzado por Borja Iglesias y anotado por Aspas al poco de ingresar en el campo dio al Celta un valioso triunfo frente a Osasuna en otro partido en que el plan salió torcido y Giráldez enderezó en el intermedio, mudando por completo la faz a su equipo. Una victoria que permite al Celta soñar con una plaza en Europa, adonde probablemente esta temporada accederá el octavo de LaLiga.

Un nuevo curso acelerado de reacción dio el técnico celeste a sus pupilos para hacerse con las riendas de un partido que pintaba muy mal hasta la media hora de juego, cuando el Celta decidió asomar por primera vez al área de Sergio Herrera (un porterazo). Osasuna no cuenta con estrellas, pero tiene muy buenos futbolistas, ocupa con inteligencia el espacio y domina como pocos equipos en esta Liga el arte de la segunda jugada y el centro lateral. Un fútbol sin artificios, pero sumamente eficiente que puso en verdaderos aprietos al Celta hasta que, de nuevo, Giráldez dio con la tecla en el descanso.

Segunda titularidad de Fer

El técnico celeste volvió a apostar por Fer López para el perfil derecho del frente de ataque, donde repitió Williot y fue novedad Borja por Pablo Durán. El técnico dio al vigués su segunda titularidad consecutiva dejando de nuevo a Iago, que no está aún del todo a punto, el papel de revulsivo. Mingueza (por Carlos Domínguez), que volvió a moverse por la izquierda e Ilaix Moriba, por el incombustible Fran Beltrán, fueron las restantes novedades del vigésimo quinto once diferente que el preparador louriñés despliega esta temporada. Lo poco bueno que hizo el Celta en el primer tiempo lo puso el chaval.otro mal arranque. Llama la atención lo muchísimo que le cuesta a este Celta de Giráldez conectarse a los partidos. De nuevo los celestes entraron en el campo fríos, casi apáticos, como si les faltase energía. Necesitaron demasiados minutos para entrar en calor en un primer tiempo que Osasuna manejó a placer. No necesita el conjunto de Vicente Moreno de florituras para hacer daño. Le bastó con ocupar bien el Campo, ser fiable en los duelos y cerrar al Celta las líneas de pase. Esperó a los de Giráldez en bloque medio y buscó con verticalidad el área de Guaita con un fútbol simple, pero efectivo, bien con pases profundos a la espalda de los centrales, bien con peligrosos centros laterales (un arte que domina a la perfección) o buscando segundas jugadas en las acciones de pelota detenida.

Reacción

Felizmente para los celestes, Osasuna generó más sensación de peligro que oportunidades claras de gol y, ya desde los minutos finales del primer tiempo, el Celta fue capaz de dar un paso al frente. Giráldez rara vez da con la tecla para iniciar con buen pie los partidos, pero es inteligente a la hora de interpretar los defectos propios y tiene la capacidad de rectificar sobre la marcha para encontrar soluciones. El descanso, como ya ocurrió frente al Betis y tantas otras veces antes, sirvió al Celta de tampolín para impulsarse en el partido. Nada nuevo bajo el sol. El Celta, sobre todo en Balaídos, se crece con el paso de los minutos. Borja Iglesias, con un remate de cabeza alto en el segundo palo, Carreira con un imponente zurdazo que hizo volar a Sergio Herrera y Williot, con un tiro que se perdió fuera por poco, dieron los primeros avisos de que el Celta iba en serio.Aspas, también revulsivo. Iago es tan bueno que lo mismo luce como titular que cambia un partido entrando desde el banquillo. Lo hizo frente al Girona el histórico día en que cumplió 500 partidos, repitió en el Metropolitano, anotando del penalti el gol del empate y volvió a ejercer como revulsivo ayer originando y anotando la pena máxima que supuso el primer gol. De nuevo fue Borja Iglesias, que hasta ese momento no había tenido una buena noche, el que forzó, como ya ocurrió frente al Atlético, la pena máxima que puso al Celta al frente. Aspas no perdonó. Remató fuerte, raso y ajustado palo y Herrera apenas pudo dejarse caer.

Moreno cambia el esquema

El gol de Iago propició un cambio de esquema en Osasuna. Moreno, que había iniciado con tres centrales, cambió a defensa de cuatro y recurrió a todo lo que le quedaba en el armero en busca de una remontada que persiguió hasta el final. Entraron Rubén, Kike Barja, Raúl García, Arnaiz e Iker Muñoz, pero el Celta, con un gran Marcos Alonso al mando de las operaciones defensivas, supo cerrar a los rojillos el camino del portal de Guaita. Giráldez también hizo un último movimiento táctico retirando a Mingueza y Williot. Cambió a Carreira de banda, desplazando a Javi al lateral diestro, fortaleció el medio campo con Jailson y puso a Iker en el perfil izquierdo del ataque.