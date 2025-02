Vicente Moreno reconoció marcharse «fastidiado» de Balaídos porque «un error» en la acción del penalti impidió a su equipo sumar algún punto frente al Celta.

«Hicimos 30 o 35 minutos al inicio muy buenos, donde hemos desactivado al Celta, pero no conseguimos aprovechar esa superioridad. Nos ha faltado algo de contundencia en la parte final a la hora de finalizar. Hemos tirado 17 veces, pero solo una entre los tres palos», recordó.

El técnico valenciano admitió que el Celta fue «mejor» en la segunda parte, pero incidió en que al final no sumaron nada «por esa acción» del penalti. «Nosotros hemos tenido acciones como esta que han podido ser penaltis a favor y no lo han sido. Como hay un pequeño contacto, ya no hay mucho más que hablar», sostuvo Moreno, quien no descartó a los suyos de la pelea por las plazas europeas porque «esto cambia de una semana a otra».