Moreno: «El Celta es muy fuerte en Balaídos»

El entrenador de Osasuna, Vicente Moreno, se ha referido ayer al Celta de Vigo como un rival «muy fuerte en Balaídos», siendo el quinto mejor equipo de la Liga como local.

Sobre las bajas de Osasuna ante el partido de este viernes, el preparador no ha puesto excusas: «Prefiero tenerlos a todos disponibles, pero no somos de llorar en exceso. Son dos jugadores importantes [Aimar y Areso] que han participado mucho, pero no están y vamos a buscar soluciones. Es bonito para el resto, teniendo la posibilidad de jugar».

Sobre el estado de los celestes en Balaídos, donde solo han cedido tres derrotas, dijo que «tienen una forma de jugar muy concreta, con un dibujo diferente a la mayoría de equipos de la Liga. Son pocos los equipos que han podido sacar algo de allí», apuntó.

Sobre el gran número de empates de Osasuna, líder del campeonato, con 11, manifestó: «No dejo de verlo de las dos maneras. Por un lado, es una pena y creo que en muchos de ellos hemos merecido la victoria. Por otro, quiere decir que somos un equipo competitivo y difícil de batir. Los rivales con nosotros lo tienen complicado».

En relación con la posibilidad de una plaza extra para Europa el técnico valenciano, prefirió no hacer cábalas: «Nosotros pensamos en ganar. Hablamos de hipótesis, que no me gusta, pero habiendo convertido dos empates en victorias estaríamos dentro de lo que estás diciendo. Lo que quiero es ganar al Celta y después lo mismo con el siguiente».

Del estado de forma de Bryan Zaragoza tras volver de su lesión, Moreno valoróque está «cada vez mejor» el granadino. «Él se tiene que sentir bien porque es un jugador de nivel y tiene que tener confianza. No sé si está al 100%, pero está a buen nivel», indicó.