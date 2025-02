Alex López: «Seré celtista hasta el día que me muera»

Álex López formó parte del Celta del último ascenso a Primera en 2012. El centrocampista ferrolano llegó al filial céltico en 2009 y en el primer equipo coincido con gente como Iago Aspas. En 2015 se marchó al Sheffield inglés. Regresó para jugar en el Valladolid y el Sporting de Gijón. Y emigró a Australia para firmar por el Brisbane Roar.

En 2019 volvió a Ferrol para ayudar al equipo de su ciudad a recuperar una plaza en el fútbol profesional. En enero puso su ficha a disposición del club para que incorporase un refuerzo con el que intentar salir de los puestos de descenso en Segunda División. Dijo adiós al fútbol en activo para pasar a colaborar con el director general racinguista, Carlos Mouriz.

Desde su adiós, el excéltico ha recibido infinidad de muestras de cariño, hasta el punto de que en A Malata reservan el minuto 8 de los partidos para aplaudir al que fue su capitán. Hoy, el Celta le rinde homenaje en Balaídos. Después, entregará a Aspas el trofeo Manuel de Castro.

¿Fue duro dejar el fútbol a mitad de temporada?

Siempre es complicado decir adiós cuando llevas haciendo algo que te gusta durante tanto tiempo, pero cuando vas cumpliendo años piensas más hacia el futuro. En este caso, la situación del equipo anticipó que lo dejase. Ya en noviembre me puse en contacto con el club para decirles que si necesitaban mi ficha para reforzar el equipo que no habría problema por mi parte. En enero volví a plantearlo otra vez. En mi cabeza ya estaba el dejarlo al final de esta temporada y por circunstancias se tuvo que adelantar, pero siempre con naturalidad. Me hubiese gustado despedirme en el terreno de juego, pero las cosas son así.

¿Qué funciones ha pasado a desempeñar en el Racing?

Estoy en el día a día con el equipo, relacionándome con los jugadores, con el cuerpo técnico. Siempre que pueda voy a viajar con el equipo. Luego, echar una mano en todo lo relacionado con la gestión. Ayudando en todo lo que se pueda para que el proyecto siga evolucionando. Que el equipo consiguiese la salvación sería muy importante. Luego también está la parte que hace ver todo en positivo: la propiedad tiene claro que esto es un proyecto, que esta temporada los resultados no están siendo positivos pero el proyecto sigue avanzando.

¿Qué supone este homenaje que le rinde hoy el Celta?

Imagínate. En ese sentido estoy sin palabras. Estoy bastante emocionado. Es algo que no me lo esperaba y la verdad es que estoy muy feliz de poder vivir un día así, aunque solo sea estar unos cinco minutos en el campo, otra vez en Balaídos, ver muchas caras conocidas. Estoy súper agradecido. Lo comentaba en la rueda de prensa de despedida que todo el cariño que estoy recibiendo de la gente es una pasada. Lo digo de corazón, no creo que merezca tanto, pero estoy muy agradecido, muy emocionado y también, por otra parte, orgulloso de que la gente tenga un recuerdo tan bueno de mí. Aunque sea un poquito, intentaré disfrutarlo al máximo. También llevaré a mis hijos para que estén en la grada. Será muy emocionante.

Álex López, siete años siendo el sastre de la cantera del Celta / FDV

Imagino que el Celta ha querido agracederle las palabras que dijo en su despedida sobre que «moriría siendo celtista».

Es la verdad. Es algo que siempre comenté. La decisión que tomé en su momento de irme a Vigo para jugar en el Celta B fue la mejor que pude haber tomado y desde el primer momento la gente me acogió muy bien, me dieron facilidades de todo tipo, mucho cariño y me fui empapando de ese sentimiento. Y seré celtista hasta el día que me muera».

¿Podría haber un partido de homenaje entre los dos clubes?

No tengo ni idea. Me siento muy afortunado de todo lo que estoy viviendo. Soy más bien de perfil bajo y todo esto está siendo una pasada. Pero eso ya son cosas que se verán. Aunque no sea un homenaje siempre que el Racing de Ferrol se pueda enfrentar al Celta es una buena oportunidad para que aquí puedan ver a un equipo como el Celta y poder disfrutar este tipo de partidos.

Hoy entregará el trofeo Manuel de Castro a Aspas, el mismo que usted ganó en 2011.

El mío es de los pocos que no ganó Iago. Es un reconocimiento a lo que está haciendo. Poco hay que decir a sus números, lo que ayuda a que el club siga creciendo. Pero seguramente si le preguntas a él el reconocimiento que recibe de la gente es su mayor victoria.

¿Y cómo ve al Celta de Claudio?

Muy bien. A Claudio lo conozco desde hace mucho porque compartimos selección gallega y española en inferiores y es un entrenador que me llamó la atención en el Celta B por la capacidad de trabajar a sus equipos a nivel táctico, preparar los partidos. Luego preguntas y su gestión del vestuario es muy buena. Es el entrenador ideal para ese club: es celtista, pero sobre todo es capaz de sacar rendimiento a todos los jugadores y eso vale mucho. Es el binomio perfecto para un futuro muy bueno.