“Mis sueños son muy grandes, pero esto ya es un sueño cumplido”

Pablo Durán encadena cinco titularidades en Primera División, donde a finales de diciembre se estrenó como goleador y ahora aparece como el delantero centro titular del Celta, desbancando a Borja Iglesias, aunque para Claudio Giráldez esa condición carezca de importancia y significado. Con cuatro goles tras otros tantos remates llegó a situarse como el artillero más eficaz de las grandes ligas europeas entre diciembre y enero. Su progresión no tiene límite; sus sueños, tampoco.

¿Continúa dándole vueltas al remate fallido ante el Atlético?

Le di bastantes vueltas, pero hay que seguir. Son detalles de los partidos y siempre intento hacer las cosas lo mejor que puedo, y unas salen y otras no. A partir de ahí, seguir, mejorar y aprender.

¿Se sintió intimidado por la presencia de Jan Oblak?

No. Simplemente se me pasaron dos cosas por la cabeza: primero pensé que no me iba a llegar el balón, porque creí que lo iba a despejar el central; y en el momento que me llega el balón pienso en hacer una cosa, la cambio y es ahí cuando sale lo que sale.

Fue titular en el Metropolitano. ¿Qué más se puede pedir?

Nada, marcar en esa acción es lo que puedo pedir. Estoy muy contento por los minutos que estoy teniendo. No contaba con ello. Hace un año me dices que estaría jugando todos estos minutos en Primera División y no te creería. Ahora estoy muy contento por ello.

¿Lo que está viviendo en el Celta supera sus sueños?

Mis sueños son muy grandes, pero esto es un sueño cumplido: formar parte de este club, llevar esta camiseta, que ya en el Celta B suponía un sueño, y ahora estar en el primer equipo y disfrutando de minutos, pues todavía más.

¿Cuál es su siguiente reto?

Prolongar esto lo máximo posible. Ojalá pueda estar aquí muchísimos años, disfrutar de Primera muchos años con este club y ojalá pueda hacer cosas bonitas y aportar muchos goles.

¿Consolidarse en el primer equipo?

Sí, eso es lo que quiero. Al final tienes que ser consciente de que en un equipo de Primera hay muchas rotaciones y si no estás bien van a tener que cambiarte, pero siempre hago las cosas para intentar jugar lo máximo de minutos posibles.

¿Sabe que si ganan a Osasuna se meten en la pelea por los puestos europeos?

No veo mucho la clasificación. Soy más de ir a ganar cada fin de semana. Obviamente, hay que ser ambiciosos, quedar lo más arriba posible y cuantos más partidos ganemos, mejor, pero no veo la clasificación. Me centro en preparar los partidos. Pero hay que tener en cuenta que en Primera ganas tres puntos y la gente mira para arriba y pierdes dos y mira para abajo. Tenemos que mirar para nosotros, para tratar de mejorar, y a partir de ahí lo que venga bienvenido sea.

Regresan a Balaídos, donde suman la mayoría de los puntos. ¿Será un partido más especial por el adiós a la grada de Gol?

Es algo histórico. Se trata de una grada de muchos años, que representa al Celta. Cuando piensas en Balaídos se te viene la imagen de las gradas de Gol y de Marcador antiguas. Va a ser muy especial. Y jugar en casa siempre es bonito.

En la portería de Gol se estrenó como goleador en Primera y firmó además su primer doblete.

Efectivamente. Por eso será especial también. Y la nueva grada también será especial y podremos vivir muchas cosas con ella.

¿Qué supuso ese doblete en su carrera?

Estoy muy orgulloso porque recompensa mucho trabajo. Por lo tanto, muy contento y emocionado. Y me lleva a pensar que estoy haciendo las cosas bien, que el resultado en algún momento iba a llegar, llegó y de qué manera.

Ha sido el mejor céltico en diciembre y enero, candidato a MVP en LaLiga junto a estrellas como Mbappé. ¿Le ha dado tiempo para asimilar todo lo vivido en los últimos meses?

Yo trabajo pensando en cada entrenamiento y en cada tarea. Todo lo que venga, bienvenido sea, pero no estoy parándome a pensar. Si lo hiciera considero que sería un error porque la realidad es que por mucho que estés al lado de Mbappé no te acercas a ese nivel. Hay que tener los pies en el suelo y no soy una persona que se distraiga mucho ni le dé mucha importancia a esas cosas. También hay otras veces que hago las cosas bien y nadie me dice nada y otras hago las cosas mal y marcas dos goles y todo cambia. En ese sentido, ni me alegro mucho cuando las cosas van bien ni me vengo muy abajo cuando van mal.

Parece ser que en verano estuvo a punto de marcharse al Famalicao de la liga portuguesa.

Sí es cierto que de esos temas te puedo decir lo que yo sé pero no lo sé al cien por cien porque Villa [su representante] no me cuenta todo hasta que sea verdad. Pero sí es cierto que miraba mi marcha del Celta cerca y gracias a Claudio estoy aquí, pude cumplir mi sueño y pertenecer a este club durante más tiempo.

¿Espera hacer una carrera larga en LaLiga después de que se le presentara esta oportunidad?

Ojalá, ojalá.

Osasuna tiene como máximo goleador a Ante Budimir. ¿Qué le parece como delantero?

Bien. Todos los delanteros que están en LaLiga son muy buenos. Budimir es uno de ellos pero creo que podemos hacer un buen partido y llevarnos los tres puntos.

¿Quiénes son sus referentes como delanteros?

De pequeño siempre tuve a Fernando Torres como referencia, pero creo que el máximo referente lo tenemos es casa, que es Iago Aspas, el mejor delantero en el que nos podemos fijar.

¿Se aprende mucho entrenando con él todos los días?

Sí, muchísimo. Pero no solo de él. Con Borja Iglesias, con el que tengo muy buena relación y me ayuda muchísimo, no solo aspectos tácticos, futbolísticos... Siempre estamos hablando. Pero además me enseñan a convivir, a estar en Primera División. Ellos son jugadores con muchísimo recorrido, que me tienen muchísimo que enseñar y yo muchísimo que aprender de ellos. Compartir vestuario con ellos, la verdad, si me lo llegas a preguntar hace seis meses te diría que estás loco; pero sí.

¿Se siente mejor delantero?

Sí, creo que con el paso del tiempo me voy a ir haciendo mejor todavía, creo que tengo mucho margen de mejora, muchas cosas que aprender y otras que perfeccionar; ademá,s otras que ya hago bien. Y es un aprendizaje que no para. Y si me lo preguntas dentro de tres meses te diré lo mismo, que espero poder decirte que soy mejor todavía. Soy una persona que llegó hace poco al fútbol profesional, a jugar a cierto nivel y pienso que tengo muchísimas cosas que aprender, que mejorar. Y digo siempre que no solo el fútbol, la vida es un constante aprendizaje y cada día se aprenden cosas nuevas.

Ha marcado dos goles similares, control del balón para que bote antes de lanzar a portería. ¿Lo está entrenando para mejorar ese lanzamiento?

No. Eso es lo bonito del fútbol, que cuando entras en ese estado de flow, que te salgan las cosas... Eres tú y te salen ese tipo de jugadas. No se entrenan, eso viene de serie.

¿Qué le parece la irrupción de Fer López en Primera División?

Muy buena. Siempre dije que tiene unas condiciones increíbles para hacer cosas muy bonitas y se está demostrando que tiene nivel para competir. Aporta muchísimas cosas y ojalá sea así durante mucho tiempo.

Se destaca su esfuerzo por mejorar como futbolista. ¿Cuánto tiempo le dedica al fútbol cada día?

Veinticuatro horas. Inconscientemente, tu vida depende o la gestionas para que te vaya bien aquí. Entrenas todas las mañanas hasta el mediodía. Todas las comidas que haces son para tu rendimiento. Todo el descanso que hagas es para tu rendimiento, hasta la hidratación o lo que respiras prácticamente. Estás las 24 horas pensando en el fútbol, pensando en cómo puedo hacer para prepararme y para llegar mejor al entrenamiento del día siguiente. Estás todo el día pensando en eso.

¿Qué tiene Balaídos para que ganar les resulte más fácil?

La afición tiene una labor muy importante, repercute muchísimo en nuestro juego al estar constantemente animando. Es como una persona que está detrás recogiéndote por si te caes, algo parecido. Eso hace que nosotros nos sintamos también mejor en el campo y eso se vea reflejado en el juego y en los resultados.