Giráldez: «Peleamos para aspirar cada vez a más»

El Celta vuelve a Balaídos con la idea de hacer bueno frente a Osasuna el punto rebañado la pasada semana en el Metropolitano. Claudio Giráldez prevé «un difícil y complicado duelo» contra el conjunto de Vicente Moreno, «un rival rocoso» al que, según el técnico céltico, «será difícil meterle mano». El técnico celeste ha citado a Franco Cervi, ya recuperado de su lesión, y ha vuelto a excluir por decisión técnica a Javier Manquillo. Tampoco entran en la convocatoria Yoel Lago y Tincho, que vuelven con el Fortuna, pero sí Jones El-Abdellaoui, que podría tener nueva oportunidad de debutar con el primer equipo.

«Es difícil dominarles porque manejan muchas situaciones del juego de una forma brillante, como el centro remate, el balón parado o situaciones de transición. Tenemos que estar muy bien y ojalá con el apoyo de nuestra afición y con nuestro mejor fútbol seamos capaces de ganar el partido. A partir de ahí veremos qué pasa en la clasificación», ha señalado en la rueda de prensa previa al choque Giráldez, que mira al futuro con ambición, pero sin marcarse, por ahora, objetivos a largo plazo: «Ahora mismo quedan 14 jornadas. Tenemos que estar centrados en cada partido, sabemos que encadenar unos resultados positivos nos puede meter más arriba, que hacerlo con resultados negativos nos puede meter más abajo y estamos en esa situación toda la temporada. Seguimos peleando para aspirar cada vez a más y ser más sólidos».

El preparador porriñés ve a muchos equipos en la misma pelea que el Celta por la dificultad que entraña esta temporada enlazar buenos resultados y la gran igualdad que existe entre la mayoría de los equipos que componen la Primera División. «Los que lo encadenan son el Madrid, el Atlético, el Barça, el Athletic, los que están en Champions. El resto es complicado encadenar resultados. Las diferencias son muy pequeñas y esa regularidad es difícil de encontrar, no solo para nosotros si no para todos los equipos de LaLiga. Ojalá la encontremos para poder estar más arriba, que es lo que queremos todos, pero sabemos de la dificultad que tiene», ha argumentado para explicar los problemas que está teniendo el Celta para dar continuidad a domicilio los buenos resultados que el equipo obtiene en Balaídos.

Claudio Giráldez prevé «una batalla distinta» de la del partido disputado en la primera vuelta en El Sadar, donde el Celta cosechó su primera derrota del curso, porque «ha pasado tiempo» y ambos equipos «han evolucionado» desde entonces. «Nos vale para aprender, para saber la dificultad que tiene defenderles situaciones de centro lateral, de balón parado, para saber la dificultad que tiene defender su transición. Y también saber qué puntos débiles también vimos en ellos e intentaremos aprovechar en este partido», ha dicho.

El duelo frente a los de Vicente Moreno marcará, en cierta medida, la pauta de las aspiraciones celestes, tanto a la hora de certificar cuanto antes la continuidad en la categoría como para la posibilidad de pugnar por Europa, si finalmente obtiene plaza el octavo clasificado de LaLiga. «Nosotros estamos centrados en el partido de Osasuna, en sumar puntos, en mejorar nuestro nivel, en cada vez ser más fiables. Ojalá estos 4 de 6 nos valgan para darnos tranquilidad y para trabajar cada vez mejor. En ese camino estamos. Lo que pase a final de temporada o rumores sobre cómo va a funcionar ese tipo de cosas no nos atañe demasiado ahora mismo», ha destacado Giráldez, que considera también que la permanencia va estar «más cara» esta temporada. «Cada partido es un mundo y cambian las dinámicas de los equipos, pero no hay ningún equipo desenganchado como puede pasar otros años», ha observado.

Sin dar pistas sobre sus planes, Claudio Giráldez ha adelantado que Iago Aspas y Fer López no van a jugar de partida juntos frente a Osasuna, aunque ha explicado que, pese a que ambos ocupan una posición similar, «es posible» ver pronto a ambos juntos sobre el verde. «Son dos buenos jugadores, los buenos jugadores se entienden y ellos tienen buen feeling», ha explicado Claudio Giráldez. «Es verdad que tienen características y ocupaciones en el campo similares ¿Pueden jugar juntos?, sí, pero ya adelanto que en este partido no van a salir los dos de cara», ha añadido el técnico, que ha desgranado las situaciones en los que ambos podrían coincidir en el campo: «Tiene que ver con contextos determinados, con partidos o situaciones. Iago ha jugado con nosotros algún partido en izquierda. Fer también jugó en perfil izquierdo y puede jugar más atrás, de pivote; Iago puede jugar más, de ‘nueve’. Podría modificarse el sistema o no».

El entrenador del Celta ha negado, por último, que haya tenido cualquier problema o altercado con Javier Manquillo, que se ha quedado nuevamente fuera de la lista por decisión técnica. «No he tenido problema con ningún jugador desde que entreno al primer equipo. No he tenido confrontación con nadie. Tampoco con Manquillo, si no te diría que no va convocado y no estaría entrenando con el equipo. Estaría fuera de aquí», ha asegurado.