Adiós a la grada de Gol

La nostalgia se apodera de lo que desaparece, como la grada de Gol de Balaídos, que el viernes dirá adiós a su diseño retro, de 1982, para que se pueda completar la reforma integral del estadio. Y en la despedida a la vieja grada afloran los recuerdos de quienes la sintieron como suya.

«Ata sempre, vello Balaídos», escribía estos días el club vigués en las redes sociales al recordar que Gol «vivirá un adeus para a historia» este viernes, con el partido Celta-Osasuna.

La noticia de la desaparición del viejo graderío ha llenado de comentarios las redes sociales, en un ejercicio de nostalgia que el club quiere canalizar con visitas guiadas durante la jornada del viernes, antes de que a las 21 horas arranque el duelo ante Osasuna.

Los aficionados con carné celtista (en todas sus modalidades) que estén interesados en realizar una visita guiada de 20 minutos (el horario será de 11 a 14 y de 15 a 16:40 horas) podrán inscribirse en una de las tandas que aparecen en la página web oficial del club. Se organizarán 15 grupos, de hasta 25 personas cada uno, que realizarán el siguiente recorrido: entrada por la puerta del almacén, visita a los antiguos vestuarios, salida por el túnel antiguo, media luna de Gol, visita a la antigua sala de juntas y salida por la puerta interior junto a la taquilla 0.

Aspecto actual de la grada de Gol y el estadio de Balaídos / Marta G. Brea

Además, el Celta invita a los socios de Gol mayores de 7 años a ser abanderados en la previa del partido. La solicitud se encuentra en la página web del Celta y tendrá que rellenarse antes de las cinco de esta tarde.

Jornada marcada para la historia

Y estas no serán las únicas iniciativas que prepara el Celta para el adiós a la vieja grada de Gol. «Juntos despediremos la grada de Gol por todo lo alto, porque esto es solo el comienzo de una serie de sorpresas que el Celta está preparando para convertir este adiós en una jornada que quedará marcada para la historia en el corazón y la memoria de miles de celtistas», añade el club.

Los aficionados

Los aficionados, por su parte, piden que los jugadores salgan el viernes por el túnel de Gol, que dejó de utilizarse cuando se reformó la grada de Tribuna, que ahora acoge los vestuarios. Incluso los hay que reclaman que los goles que marquen los locales los celebren en la grada que dará paso a una nueva infraestructura.

«Comecei indo co meu avó, agora el nin se acorda de quen é Aspas, pero sempre será o noso lugar» Iria Araújo

«14 anos no mesmo asento. Comecei indo co meu avó, agora él nin se acorda de quen é Aspas, pero sempre será o noso lugar. Agora eu levo á miña prima pequena, como o meu avó fixo comigo. Hai lugares que sempre serán os nosos refuxios, ata sempre Gol», escribía Iria Araújo en su cuenta de X. En la misma red social, Mercedes Sánchez, señalaba: «O meu primer partido en Balaidos foi en Gol no ano 1973».

«O meu primer partido en Balaidos foi en Gol no ano 1973» Mercedes Sánchez

Y David Carrera habla de «muchos recuerdos, gente que ya no está, gente que nos inculcó el celtismo, mi primera vez en Balaídos, entrar de la mano de un socio, ese olor a Faria, almohadillas de la Cruz Roja volando, muchos recuerdos en esa vieja grada».

«Muchos recuerdos, gente que ya no está, gente que nos inculcó el celtismo» David Carrera

También Vero Fernández apela a la nostalgia: «Tantos anos vendo o fútbol desde esa vella grada. Ir coa familia desde que teño uso de razón. Cos meus avós, meus pais e ágora tamén cos meus fillos. Abonada desde fai 33 años. Tantas bágoas de ledicia, tristeza e emoción. Comeza unha nova etapa chea de ilusión».