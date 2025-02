Mañana de reencuentros en Barreiro

2 - CELTA FORTUNA: Marc Vidal, Gael Alonso, Yoel Lago, Garriel, Jones El-Abdellaoui (Angelito, min.89), Miguel Román, Hugo Burcio (Sergio Díez, min.55), Tincho (Jaime Vázquez, min.89), Antañón, Jordi Escobar (Johan, min.71) y Óscar Marcos (Hugo González, min.71). 1 - REAL UNIÓN: Wright, Eimil (Cayarga, min.67), Quintana, Javi Domínguez, Olartua (Puig, min.67), Joseca (Munroe, min.35), San Bartolomé (Dani Garrido, min.46), Vidorreta, Iker Bilbao (Rivero, min.67), Aranzabe y Sergio Benito. GOLES: 0-1, min.38: Sergio Benito; 1-1, min.45+3: Javi Domínguez, en propia puerta; 2-1, min.45+6: Jordi Escobar .

El filial volvió a las estrecheces de Barreiro, su feudo tradicional en anteriores campañas, para dar un descanso al césped de Balaídos. Un regreso a sus orígenes que sirvió para que el Celta Fortuna rompiese su racha de tres derrotas y se reencontrase con el triunfo.

Dos afortunadas acciones en la prolongación de la primera mitad permitieron a los vigueses sumar tres puntos importantes para no meterse en la zona complicada y superar a un Real Unión que llegaba a Vigo tras haber ganado sus últimos cuatro compromisos.

El partido empezó, como suele ser norma habitual, con los locales llevando la iniciativa y monopolizando la posesión. Los visitantes asumían sin problema el guión pero sin hundir su defensa y aprovechando al máximo las reducidas dimensiones de Barreiro para juntar líneas y no conceder huecos, esperando su oportunidad.

El conjunto de Fredi Álvarez pudo adelantarse a los cinco minutos, en una buena combinación que Óscar Marcos culminó con un disparo que se marchó fuera por poco tras tocar en un defensa.

Jones El-Abdellaoui, que fue titular con el filial tras haber estado el sábado con el primer equipo en el Calderón, puso un potente y peligroso centro antes del cuarto de hora que no encontró un pie que enviase la pelota al fondo de la red. Sería el preludio de lo que acabaría sucediendo más tarde.

El Celta Fortuna, sin embargo, carecía de fluidez y no acababa de encontrar ni profundidad ni desborde ante un Real Unión que parecía cómodo. Además, los visitantes exhibieron a la media una de sus virtudes, las acciones a balón parado. Así, en una falta lateral, en ex céltico, Javi Domínguez, conectó un perfecto cabezazo que no acabó en gol porque Marc Vidal lo evitó con una extraordinaria y salvadora mano abajo.

La lesión de Joseca, que tuvo que ser retirado en camilla tras un aparatoso choque con Gael, obligó a que el partido se interrumpiese, dando origen a los seis minutos de prolongación que tan bien aprovecharían los locales.

Nada más reanudarse el partido, Hugo Burcio perdió un balón que otorgó al Real Unión la oportunidad que esperaba. Aranzabe lanzó la contra para San Bartolomé, que pareció estropear la acción con un control excesivamente largo. Pero finalmente consiguió sacar un pase para que Sergio Benito sólo tuviera que empujar el balón al fondo de la red.

Todo apuntaba a que el filial tendría que reaccionar en la segunda parte hasta que en el tiempo de prolongación Jones colocó otro potente centro raso que Escobar no llegó a rematar. No lo hizo porque Javi Domínguez tocó antes la pelota introduciéndola en su propia portería para poner el 1-1.

El filial aprovechó aún más el tiempo extra. Escobar dejó con el pecho un balón largo para que Antañón probase suerte con un disparo que se estrelló en el larguero y en la espalda del portero mientras estaba en el suelo. El propio Escobar fue el más listo y rápido de todos para aprovechar el regalo y firmar la remontada express.

En la segunda parte, el guión cambió. Los visitantes pasaron a tener más balón aunque Tincho pudo haber aumentado la tranquilidad local en una falta en la que sorprendió con un disparo directo que se estrelló en el palo y en la espalda del portero marchándose a córner.

Sin embargo, cuando el Real Unión empezaba a apretar más se quedó con un jugador menos al ser expulsado Aranzabe con roja directa por un empujón a Gael.

El filial supo gestionar la superioridad para no pasar apuros más allá de un potente pero centrado disparo de Dani Garrido a dos minutos del final que Marc Vidal repelió como pudo con el pecho para asegurar el importante triunfo.