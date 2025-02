«Mis jugadores fueron unos gladiadores»

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dio «un diez» a sus jugadores. «Le estaba diciendo a los jugadores que es un espectáculo lo que hicieron, extraordinario, los gladiadores que fueron», expuso el preparador en la rueda de prensa. «Jugar 90 minutos con uno menos lo he visto muy pocas veces. No sé si las hay. El equipo defendió bien, estuvo controlando de la mejor manera que pudimos sus ataques, con un equipo que juega bien la pelota y ataca. Lo peor que te puede pasar es quedarte con uno menos, pero no tuvieron situaciones de gol, salvo la última quizá con la entrada de Iglesias», dijo.

«Hicieron el gol de penalti, que fue penal, logramos empatar el partido, nos la jugamos con lo que quedaba. Un obstáculo que nos pusieron, un obstáculo que pasamos y un obstáculo que nos va a hacer más fuertes», enfatizó Simeone, que fue preguntado por las penas máxima señaladas últimamente por los pisotones: «El penal que vos vas en carrera, te pisan y no te dejan seguir corriendo tiene una consecuencia clara de penalti. Si te pisan porque te pasan por el costado y vos te tirás es una cosa un poco rara. Es una situación de lógica y la lógica hay veces que se acierta y hay veces que no».

En el minuto 6 fue expulsado Pablo Barrios por una entrada en el medio campo. «Es expulsión es clara», aseguró Simeone, que no tuvo «ningún comentario para decir acá con ustedes» cuando fue cuestionado por si había hablado con el centrocampista, que ya había visto la roja directa por una acción similar el pasado 21 de enero ante el Bayer Leverkusen.

«El equipo está en buen momento, los chicos habían entrado al partido muy bien, frescos, con mucha claridad, en un buen ritmo de juego, pasó lo que pasó en la expulsión y, a partir de ahí, el equipo volvió a tener gladiadores, porque jugar 90 minutos con uno menos es duro, muy duro», advirtió.