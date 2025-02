Claudio: «Pudimos matarlos y no lo hicimos»

Claudio Giráldez tiene la sensación de que han perdido dos puntos, aunque valora el empate. «Hemos hecho méritos para ganar. El partido ha estado condicionado por la expulsión. Bajo mi punto de vista perdimos dos puntos. Evidentemente empatar con el Atlético en su casa es un buen bagaje, pero hemos interpretado mal el partido en muchas fases. Hemos podido matarlos y no lo hemos hecho. No hemos sido capaces de acertar y en una acción vertical hemos perdido dos puntos. Es lógico que los jugadores estén enfadados», declaró el técnico del Celta.

El entrenador insistió en que no fueron capaces de ajustar bien el equipo después de la expulsión de Barrios. «No hemos sido capaces de ajustar los ataques, de ir con orden y con calma, y cuando lo hemos hecho y hemos tenido opciones para marcar no lo hemos hecho. En la segunda parte no hemos sido capaces de salir de la primera presión de ellos. Son un equipo muy agresivo, muy fuerte. Sabemos que es el Atlético y que con el apoyo de la afición y en el Metropolitano van tener alguna ocasión. Es una pena que no hayamos convertido el 0-2 que hubiese sido definitivo», añadió.

Giráldez consideró que deberían haber sido más atrevidos. «No hemos sido todo lo valientes que debíamos haber sido. Deberíamos haber sido más. Está claro que empatar en el Metropolitano es un buen resultado. No es fácil ni sencillo. Para sacar más de un punto en este escenario hace falta estar casi perfectos mucho tiempo. Aquí no ha ganado nadie y lo valoro, pero me da la sensación de que hemos perdido dos puntos».

Echó en falta Giráldez «contundencia o empaque en momentos importantes de los partidos, lo que evidentemente muchas veces va vinculado a la edad, a la experiencia en la categoría. Creo que tenemos que cerrar los partidos antes o aprovechar los momentos para matarlos. Nos está costando muchos puntos fuera. En casa, con nuestra gente, esos momentos los superamos todos juntos y nos ayudan un poquito más».

Pero es, a la postre, positivo: «Ojalá mejoremos esa pequeña crisis que estamos teniendo ahora mismo. Lo mejoraremos seguro, porque creo que tenemos una unidad brutal dentro del vestuario, tenemos las ideas muy claras y la gente tiene capacidad para crecer en esos aspectos».