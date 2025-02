La buena suerte, esa desconocida

El Celta es ese trabajador de clase media relativamente feliz, al que le toca la lotería en Navidad. Lo celebra con champán, delante de las cámaras de televisión, mientras ya fantasea con su nueva vida. Acabará arruinado al poco tiempo, privado incluso de afectos, porque ni él ni los suyos, acostumbrados a compartir las estrecheces, habrán sabido gestionar la abundancia.

El Celta de esta época se ha forjado en la angustia. La asimila, la entiende y en ocasiones la disfruta. Es la escuadra que se rebela contra una desgracia inmerecida y gana en Las Palmas con nueve. Pero es también la que empata en el Metropolitano, estando en ventaja y superioridad, porque no sabe bien cómo manejar una fortuna que Barrios y Le Normand le habían regalado.

El fútbol no sólo depende de lo que provocas; también de cómo encajas lo que sucede. Aunque la acción puntual de Sortloth impidiese una victoria razonable según el listado de ocasiones, al Celta le costó digerir el contexto positivo. Pudo y debió haber llegado a esa fase con margen para el error. Tal fue su pecado y su penitencia.

Frustración

Cuatro puntos ante el Betis y el Atlético tras un enero aciago constituyen un botín que cualquiera hubiera firmado. Y que ni siquiera se habría soñado al descanso en Balaídos. Pero Claudio quiere moldear un conjunto autoexigente, inconformista, que no se permita lecturas indulgentes ante rivales de mayor fuste. El partido genera frustración y está bien que así sea si durante la semana ese sentimiento se transforma en aprendizaje y energía.

Desacierto

Los partidos se analizan desde lo colectivo y lo individual; desde lo táctico y lo contingente. En este ajedrez, las piezas están dotadas de voluntad. Toman decisiones y las ejecutan. Y en cualquier punto de ese proceso se exponen a las equivocaciones. Claudio empleó ayer bien sus recursos. Anticipó situaciones y exploró alternativas. Pero sus jugadores no siempre aprovecharon ese planteamiento y los espacios que iban apareciendo ante un Atlético urgido. Se encadenaron precipitaciones, pérdidas sin justificación, pases imprecisos, conducciones atropelladas... A veces no existe otro análisis que la frágil humanidad del que juega.

Cobertura

Sorprende el empate por lo inesperado de sus protagonistas. Starfelt, que tan bien se había comportado a campo abierto ante jugadores más incómodos para sus características, no neutralizó a Sorloth; ese tipo de ariete con el que disfruta, como había demostrado en el partido de la primera vuelta. Pero es casi más culpable quien no sale en la fotografía, Marcos Alonso. Un defensa tan inteligente como él, tan impecable, se retrasó en la cobertura aunque Correa transitaba a más de 20 metros del área y bien vigilado por otro compañero. Sortloth sólo tuvo que eludir un cerrojo en vez de un sistema de vigilancia.

Disciplina

Se le suele reprochar a la cantera del Celta que no produce temperamentos aguerridos y que esa carencia ha pesado en momentos de crisis. Por contra, se ha construido un vestuario sano, que no pierde la cohesión. Aceptó Carlos Domínguez de buen grado una sustitución que siempre duele y que generalmente produce expresiones de agravio. Claudio también se tomó unos segundos para explicarle su criterio, lo que no todos los entrenadores habrían hecho. Acertó el técnico en esa decisión, necesaria, y también en el gesto cariñoso que limita el daño a Carlos y por tanto, lo protege.

Altibajos

Se queda el Celta al borde de los 30 puntos, que es cuando se empieza a vislumbrar la permanencia, a falta de 14 jornadas. Todavía vulnerable a que otra mala racha lo meta en problemas, pero en buena situación. Y con la sensación de que ha llegado hasta aquí con varias de sus piezas clave, como Aspas, Mingueza, Borja Iglesias o Ilaix, lejos del estado de forma que alcanzaron en algún momento y que pueden recuperar. Y lo positivo es que el Celta se ha sostenido sobre jóvenes, como Carreira, Durán y Fer López, capaces de asumir ese peso.

