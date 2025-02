Reto mayúsculo en el Metropolitano

Nadie ha ganado esta temporada en el Metropolitano, salvo el Lille en la Champions, un campo que esta tarde visita un Celta (18:30 horas, Dazn) que no acaba de dar su mejor versión como visitante. Así, el reto de sumar alguno de los puntos en juego es mayúsculo, como reconoció ayer Claudio Giráldez. El entrenador del equipo vigués dispone de casi toda la plantilla, a excepción de los lesionados Hugo Álvarez y Franco Cervi y de un Javi Manquillo con el que no cuenta porque el madrileño no acaba de alcanzar su mejor nivel físico. Entre los convocados aparece un Iago Aspas que ya está recuperado de su lesión muscular pero no juega desde hace un mes, por lo que no parece contar con opciones de entrar en el once titular. Diego Simeone, por su parte, dispone de todo el plantel, uno de los más competitivos de Europa. Es más, se espera el regreso de Le Normand al eje de la zaga de un equipo rojiblanco que viene de empatar en el Bernabéu y que se mantiene a un punto de distancia del líder, su eterno rival de la Castellana.

Al Celta nunca se le ha dado bien el campo del Atlético de Madrid, donde en las cinco últimas visitas ha sumado dos empates. Eso es a lo máximo que ha podido aspirar en los últimos tiempos el conjunto celeste entre el Metropolitano y el Manzanares, pues no gana desde hace nueve años en la Copa del Rey y casi dieciocho en la Liga. Además, el conjunto vigués ha de añadir que enfrente tendrá a un Jan Oblak al que solo le ha marcado seis goles en diecisiete partidos. Todo un coloso, un ‘ogro’, el guardameta esloveno para un equipo que fuera de casa acumula unos números muy pobres: una victoria y dos empates en las once últimas salidas.

Los jugadores de Giráldez, sin embargo, toman como referencia para el partido de esta tarde el que hace un mes disputaron en el Bernabéu, en una eliminatoria de la Copa del Rey que llevaron hasta la prórroga después de remontar dos goles en contra y sufrir un nefasto arbitraje. Entonces, acariciaron una victoria histórica como con la que sueñan para esta tarde. Para conseguirlo, necesitarán estar muy seguros en defensa, a la que regresa Starfelt tras cumplir sanción por acumulación de tarjetas, además de certeros en los remates.

Giráldez podrá disponer del trío titular de centrales. Javi Rodríguez, Starfelt y Marcos Alonso no juegan juntos en LaLiga desde las últimas jornadas del 2024. Como siempre, Vicente Guaita estará bajo palos, con Óscar Mingueza y Sergio Carreira en los carriles. En principio, el vigués ocuparía el costado izquierdo, en ausencia de los lesionados Cervi y Hugo Álvarez. Tampoco se descarta la presencia de un Ristic que cuenta cada vez menos para el entrenador céltico.

En la medular regresa Moriba, ausente ante el Betis por acumulación de cartulinas amarillas. El guineano podrá formar pareja con Beltrán en el doble pivote más utilizado en las últimas semanas por Giráldez. Sotelo y Damián Rodríguez parten como alternativa.

En la delantera, Pablo Durán emerge en estos momentos como el jugador con más opciones de repetir como titular. El tomiñés suma cuatro goles en los dos últimos meses y ha relegado a la suplencia a Borja Iglesias. Williot, que también marcó ante el Betis, podría suplir a Iker Losada en la banda izquierda. Para el costado derecho, Giráldez dispone de tres opciones: Aspas, Fer López y Alfon. El capitán necesita sumar minutos tras un mes sin jugar. El vigués parece contar más como revulsivo para el técnico, que podría mantener en la titularidad al albaceteño.

En la lista de convocados también aparece el noruego Jones El-Abdellaoui, pero no Tincho Conde, que se queda en el filial.

Simeone, por su parte, parece tener más claro el once que opondrá al Celta, con Oblak en la portería. En la defensa, Marcos Llorente, Le Normand, Giménez y el excéltico Javi Galán. En la medular, Giuliano Simeone, Le Paul, Barrios y Lino, para reservar las dos plazas de ataque para Griezmann y Julián Álvarez. El argentino fue el autor del gol de la victoria en Vigo, en la primera vuelta, tras un partido muy nivelado y en el que al Celta le faltó acierto en el remate. Ese partido fue en Balaídos, mientras que l Metropolitano se presenta como un reto mayúsculo para el Celta.