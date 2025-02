Agridulce empate del Celta en el Metropolitano

Es complicado salir del Metropolitano con una sensación agridulce tras conseguir un empate ante todo un Atleti, pero así ha acabado el partido el Celta. Los de Claudio Giráldez se pusieron con un jugador más desde el minuto 5 y perseveraron para alcanzar un gol que solo llegó en la segunda mitad, y de penalti, transformado por Iago Aspas. Cuando los celestes acariciaban el segundo tanto ante un conjunto colchonero totalmente descolocado, Sorloth colocó las tablas tras aprovechar un balón en largo desde la defensa que se comió Starfelt. Con todo, merece mención aparte la valentía de los vigueses desde el inicio del choque, incluso cuando el marcador ya les era favorable.

Claudio Giráldez le dio la oportunidad de reestrenarse de nuevo como titular a un Fer López que cada día ilusiona más. Cumplió su cometido el joven canterano, que fue sustituido a falta de media hora para la conclusión por Iago Aspas, que volvía a pisar el verde tras más de un mes en el dique seco. Salieron con bravura los celestes a un campo desfavorable históricamente y, ya en el minuto 5, se encontraron con un cambio total de guion. El colegiado rectificó su decisión inicial con la ayuda del VAR y le mostró la tarjeta roja a Pablo Barrios tras clavarle los tacos en la pierna a Pablo Durán. El arrojo de los vigueses se hizo entonces más evidente ante un Atleti que se acorazó en su campo esperando sacar oro de contras y balones parados.

Ni el plan visitante ni el local surtieron efecto antes de la entrada en vestuarios. El Celta controló el balón, pero no acabó hincando el diente, ni siquiera en la ocasión más evidente de los primeros 45 minutos: Fer López envió con escuadra y cartabón el balón hacia un Pablo Durán que se acabó aminorando ante la presencia de Jan Oblak. Minutos atrás, Marcos Alonso pudo estrenar el electrónico con un centrochut que despejó el guardameta esloveno.

Si en la parte inaugural Claudio ya decidió retirar del campo a Carlos Domínguez -con tarjeta- por Mingueza para ganar en profundidad, tras el tiempo de refresco, el louriñés puso todas las cartas sobre la mesa. Dio entrada a Borja Iglesias y a Iker Losada por Javi Rodríguez y Fran Beltrán, y acertó. Los vigueses amenazaron constantemente el área rojiblanca frente a un Atleti que ya no aguantó más y también comenzó a colocar la pólvora. Simeone era consciente de la igualada vespertina del Real Madrid ante el Osasuna y quería darle a su afición algo más que un punto, pues la victoria los colocaría de líderes. La ansiedad de los capitalinos les llevó a cometer un error fatal en el ocaso del duelo: pena máxima cometida por Le Normad sobre Borja Iglesias por un pisotón. No perdonó Aspas desde los once metros tras engañar a Oblak.

El resumen del partido, con los dos goles.

El moañés mostró una gran versión en el cómputo global a pesar de no poder ayudar al equipo desde comienzos de año debido a una lesión muscular. Sin embargo, segundos más tarde de celebrar la diana, se equivocó en lo que pudo ser el 0-2: decidió regatear una vez más y privarle de un pase de gol a Losada. En el 75, Mingueza se acercó a la sentencia, pero se durmió después de recibir el cuero a placer de Ilaix Moriba dentro de la caseta rival. Quien perdona lo acaba pagando en esto del fútbol y la máxima se cumplió en esta jornada sabatina. El Atleti, fiel a su estilo, empató la contienda de la manera más simple: pase en largo de Giménez desde infinidad de metros que recogió en punta Sorloth, con la beneficencia de un débil Starfelt, para colocar el esférico lejos del alcance de Guaita. En las postrimerías, Iglesias rozó la pelota a un palmo de la portería ante una asistencia de Losada, pero no obtuvo recompensa.

El Celta continúa siendo el equipo que menos tajada obtiene a domicilio. Espera a Osasuna el próximo viernes a las 21.00 h y visitará el sábado 1 de marzo al Girona de nuevo a la hora de la comida, a las 14.00 h. Tras sendos enfrentamientos, el calendario les da, a priori, un respiro: Leganés en Balaídos, Valladolid en Pucela y Las Palmas en casa. Por el momento, los de Giráldez dormirán en la casilla 12 de LaLiga con 29 puntos tras abandonar Madrid con uno más que se valorará dependiendo de su desempeño en las próximas citas.