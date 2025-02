Giráldez: «Tenemos la convicción de que podemos ganar»

El Celta afronta un «reto mayúsculo» mañana en el Metropolitano (18:30 horas, Dazn), teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid está invicto en casa en la Liga desde el pasado mes de mayo y porque el equipo de Simeone se encuentra en un gran momento de forma, con opciones en tres competiciones: Liga, Copa y Champions.

"Vamos a un campo complicado contra un rival que está haciendo una temporada espectacular, en un momento muy bueno de forma. El Atlético está vivo en las tres competiciones y compitiendo con una seña de identidad muy clara cada partido, con una gran plantilla y un gran entrenador. Sabemos que el reto es mayúsculo y estamos preparados para ir allí a competirlo", señaló esta mañana Claudio Giráldez desde Afouteza, donde el Celta celebró el último entrenamiento antes de viajar por la tarde a Madrid. En Vigo se quedaron los lesionados Franco Cervi y Hugo Álvarez, así como Javi Manquillo, por decisión técnica. Respecto al zaguero madrileño, que lleva varias jornadas fuera de la lista de convocados, Giráldez insistió en que su ausencia se debe únicamente a una decisión técnica. «No pasa nada con Manquillo. Ahora mismo no está entre los veintitrés”, subrayó el técnico del conjunto celeste.

El Celta, que se presenta a la cita después de ganar al Betis en Balaídos tras remontar dos goles en contra, afronta la vigésimo cuarta jornada de LaLiga con la intención de romper la racha de cuatro meses sin ganar a domicilio, desde la victoria por 0-1 en Las Palmas. Para intentar superar al segundo clasificado de la competición doméstica, el preparador celeste apela a los dos últimos duelos ante los rojiblancos que finalizaron con victoria por la mínima de los de Simeone. "El partido de la primera vuelta nos da la sensación de que podemos competirles y podemos ganarles porque lo tuvimos cerca. Tenemos que mejorar ciertos detalles porque como te equivoques una vez, equipos de este calado te lo hacen pagar", recordó Giráldez en referencia al último enfrentamiento, que se resolvió con un gol de Julián Álvarez en los minutos finales después de que los célticos desperdiciasen claras ocasiones ante Jan Oblak. "Estuvimos mucho mejor este año que la temporada pasada allí. En ese partido nos tocó defender mucho más tiempo que atacar. En la primera parte tuvimos momentos en los que estuvimos demasiado tiempo en un bloque bajo y acabamos pagándolo en el arreón final del Atlético. Aquí lo dominamos, tuvimos más ocasiones, estuvimos más cerca del gol nosotros que ellos, y en una acción final nos quedamos con el mismo bagaje de puntos", añadió.

En el análisis sobre el rival, Giráldez recordó el potencial de una de las mejores plantillas de Europa, que se maneja bien en cualquier circunstancia y que ha convertido el Metropolitano en un estadio casi inexpugnable, donde solo el Espanyol, el Real Madrid y el Villarreal lograron sumar un punto esta temporada en LaLiga. "Tienen una fortaleza mental de poder ganar cualquier partido, estén dominándolo o no, estén cerca de la portería o lejos, tengan posesión o no. Es un equipo muy completo con muchos recursos desde los planteamientos hasta las alturas en las que puede jugar y, sobre todo, con una plantilla que a nivel individual les permite solventar un partido con una acción de cualquiera de los jugadores ofensivos. Por la competitividad que siempre les da el Cholo, transmiten la sensación de que pase lo que pase pueden estar cómodos en el partido. Son capaces de ser muy solidarios en los regresos. Es un equipo muy completo en lo defensivo, le hace encajar tan pocos goles, tener buenos números y aún encima tienen un talento poco habitual para jugadores que son tan implicados en lo defensivo”, subrayó el entrenador del Celta

Simeone destaca la “valentía” del Celta

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó este viernes que la competición de la que está más enamorado es "la de la vida, la de tener salud y energía"; insistió en el recorrido "partido a partido" para tener opciones "de llegar a los objetivos queridos" y avisó de la valentía y las "variantes ofensivas" de su rival de este sábado, el Celta, en el Metropolitano.

"¿De qué competición estoy más enamorado? La de la vida, la de tener salud, la de tener fuerza, la de tener energía, la de tener siempre estímulo para poder transmitir a los demás lo que siento y me gusta de este juego. Y esa es la competición que me gustaría ganar siempre", expuso el técnico durante la conferencia de prensa tras el entrenamiento matutino en el Centro Deportivo de Majadahonda.

El Atlético es segundo en la clasificación, con su condición de equipo menos goleado de LaLiga, pero a un punto del liderato del Real Madrid. "No me pongo a visualizar o mirar estadísticas, porque son sólo números. Lo único que contará es cómo se termina y en el camino volvemos al partido a partido, que es lo que te da posibilidad al final de llegar a los objetivos queridos", explicó.

El Atlético disputará 11 partidos en 50 días. En el Celta, se centró primero Simeone. "No hay más claridad en estos momentos que centrarnos en lo que viene ahora. Es un equipo que ofensivamente juega muy bien. Ha logrado desde la llegada de su entrenador, con muchos jóvenes interpretando muy bien su filosofía de juego, tener un equipo valiente y que juega posicionado en campo rival con mucha gente", analizó.

"El Celta, ofensivamente, propone muchas variantes, con dos medios, con un medio y un media punta más los cinco que propone ofensivamente, con salida de tres, con juego asociativo, profundo, de ruptura por los costados con buenas asociaciones... Se le ve un equipo trabajado. Está claro. El otro día levantaron un partido que perdían 0-2 y eso seguramente te da entusiasmo", prosiguió sobre su rival de este sábado, duodécimo en la tabla.

"Lino tiene más vértigo"

En el once se prevé a Samuel Lino de nuevo como titular, con Conor Gallagher como suplente. "Creemos que para los partidos que le ha tocado iniciar era más conveniente para el equipo jugar con Lino. Tiene más profundidad que Conor en esa posición. Conor es un futbolista más de equipo, de recuperación de pelota, más mediocampista para que el equipo tenga más control del medio campo", repasó.

"Y con Lino tiene más vértigo, con las buenas y las cosas que no puedan ser buenas, pero sí hay una posibilidad de tener más velocidad en la banda izquierda y generar en ese lugar un poco más de posicionamiento, ya que volcamos casi siempre más el juego por la derecha", continuó el técnico, que no tiene bajas ante el Celta: "Estamos en un buen momento y hay que cuidarlo y trabajarlo como lo venimos haciendo desde el inicio de la temporada".

Es el comienzo de un recorrido que lo enfrentará en todas las competiciones con un tramo decisivo. "No tengo dudas que necesitamos a todos. Vamos a entrar en una carrera de partidos muy importante y no nos podemos aislar del partido a partido, tratando, como siempre, de intentar en cada partido buscar los jugadores que puedan resolverlo y no solamente pensar en el inicio del partido, sino buscar la posibilidad que tengamos de cara a lo que pueda pasar también en el segundo tiempo, porque está claro que el partido es largo", valoró.

Y destacó las opciones que tiene en cada puesto: "En todas las posiciones hay una competencia sana, primero, e importante para que podamos resolver con quienes empezar. Necesitamos que estén todos bien. Al final, vamos a necesitar de todos. Esta competencia aparece en el sector derecho, en el izquierdo, en el medio, arriba, ni que hablar en la parte central de la defensa y en los porteros. Nos genera ser más competitivos".