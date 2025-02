Pablo Durán aviva la pugna del ‘nueve’

Pablo Durán ha tirado del carro del gol en ausencia de Iago Aspas. El tomiñés, que suma 4 goles y una asistencia en los últimos 6 partidos, fue designado ayer mejor jugador del Celta por segundo mes consecutivo. Durán encadena cuatro titularidades y ha iniciado cinco de los últimos siete partidos que ha disputado el equipo celeste.

Hasta la fecha, Giráldez lo ha empleado en las tres posiciones del frente ofensivo con prestaciones sorprendentemente buenas, tanto cuando ha jugado en alguna de las bandas como cuando ha actuado como delantero centro por Borja Iglesias. La inesperada venta a última hora de Douvikas abre al tomiñés nuevos horizontes. Giráldez considera que la de delantero centro es su posición natural y piensa en él como principal alternativa al compostelano durante la segunda vuelta. Frente al Betis, en la última jornada, Durán ya sentó a Iglesias y ahora que Aspas está de vuelta es de nuevo el principal competidor del santiagués para el duelo de este sábado contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano.

Durán no oculta su sorpresa por el inesperado protagonismo que está teniendo desde mediados de diciembre, a partir de su titularidad en el Sánchez Pizjuán, tras haber jugado apenas un minuto en los cinco encuentros anteriores. «Sí que sueñas con poder hacer estos números, con tener estos minutos, pero siendo realistas a principio de temporada no contaba con que fuera a participar tanto. Estoy muy contento por las oportunidades que me está dando Claudio», señalaba ayer el artillero tras recibir su segundo Trofeo Estrella Galicia consecutivo. “Creo que estoy mejorando en muchas cosas. Tener más minutos va de la mano de ciertos aspectos del juego como los tiempos de partido, controlar las diferentes fases, las áreas... Cuando tienes minutos es más fácil mejorar», explicaba.

Una de las obsesiones del tomiñés es la constante búsqueda de elementos para mejorar su juego tanto en lo que se refiere a la condición física, como al aspecto táctico y técnico. “Todavía tengo muchísimo que aprender de mis compañeros y espero aprender” destacaba.

Tras remontar a la heroica el último partido en Balaídos, Durán marca en rojo el duelo de este sábado en el Metropolitano, campo inasequible para el Celta desde hace casi 18 años. “Podemos ganar a cualquier rival y vamos a ir con todo este fin de semana”, prometía. La última remontada al Betis ha supuesto un enorme acicate moral para el grupo de cara el duelo contra los del Cholo Simeone. “Afrontas de manera diferente esta semana, con 3 puntos, viéndote capaz de darle la vuelta a cualquier situación. Ya hemos vivido ese tipo de cosas de que te pones por debajo en el marcador, pero tenemos que ser conscientes que podemos darle la vuelta a cualquier partido», relataba.

Durán restaba también importancia a los pobres réditos obtenidos a domicilio por entender que no reflejan el juego que el equipo ha sido capaz de desplegar en bastantes de los partidos que ha disputado lejos de Balaídos. “Son pequeños detalles los que determinan que ganes o pierdas y tengas malas sensaciones, pero si haces una valoración de los partidos hay muchas cosas bien hechas”, destacaba Durán, que ponía como ejemplo el buen partido desplegado en la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu: “Plantarte contra un Real Madrid que parecía que era todopoderoso y casi darle la vuelta es algo muy positivo. Nos están faltando pequeños detalles que tenemos que mejorar, como en las áreas, pero ha sido un mes muy bueno para aprender, para valorar y seguir».