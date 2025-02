Javi Rodríguez, en el once ideal de la jornada de las cinco grandes ligas

La brillante actuación de Javi Rodríguez en la última remontada contra el Betis ha trascendido las fronteras de LaLiga. Tras ser designado por Who Scored en el once ideal de la última jornada liguera, el canterano ha sido distinguido entre los once mejores futbolistas de las cinco grandes ligas europeas por este portal especializado.

El defensa central del Celta, que completó una gran tarde anotando el segundo gol de los de Claudio Giráldez, es uno de los dos futbolistas de LaLiga incluido en la alineación ideal, en la que también figura Ohian Sancet, autor de un triplete con el Athletic al Girona. Se le concede una valoración de 8,3.

El once ideal de las cinco grandes ligas lo componen el portero luso del Atalanta Rui Patricio; los defensas Jeremy Jacquet (Stade de Rennes), Javi Rodríguez (Celta) y Chislain Marsima (Mónaco); los mediocampistas Rayan Cherki, Corentin Tolisso (Olympique Lyonais), Oihan Sancet (Athletic) y Benedict Hollerbach (Unión de Berlín) y los delanteros Ousmane Dembelé (PSG), Mateo Retegui (Atalanta) y Taty Castellanos (Lazio).