Javi Rodríguez, en el 11 ideal de ‘Who Scored’

La brillante actuación, con gol incluido, de Javi Rodríguez en la remontaba firmada por el Celta el pasado sábado contra el Betis no ha pasado inadvertida. El canterano céltico ha sido incluido en el once ideal de la jornada por la página especializada Who Scored. Rodríguez ha marcado 2 goles en Primera División, ambos al Betis.