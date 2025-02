Claudio sopesa alternativas a Hugo Álvarez para el Metropolitano

Ya se conoce el pronóstico de baja de Hugo Álvarez tras el esguince que el ourensano sufrió en su rodilla derecha en el encuentro del pasado sábado ante el Betis. La resonancia magnética practicada al futbolista ha confirmado que sufre un esguince en el ligamento colateral medial de su rodilla derecha con un pronóstico de baja de unas tres semanas, con lo que se perderá los próximos duelos contra el Atlético de Madrid, el Osasuna y el Girona y, si no se produce ningún contratiempo, estaría de vuelta para la visita del Leganés a Balaídos.

Claudio Giráldez sopesa alternativas para ocupar la vacante del carrilero canterano en el Metropolitano. Pese a la ausencia de Franco Cervi, que causará baja debido a una lesión muscular, el preparador celeste maneja diversas opciones para cubrir el carril izquierdo contra los de Diego Simeone.

La alternativa natural sería Mihailo Ristic, lateral zurdo de perfil más defensivo que el de Hugo, que goza de la plena confianza del técnico, pese a que su nivel físico no siempre ha estado a la altura de las circunstancias. La falta de ritmo competitivo debido a la sucesión de lesiones que fustiga al serbio desde la pasada temporada genera no pocas dudas y tampoco parece que el estado ánimo del futbolista sea el mejor. La última experiencia en Mendizorroza, donde Giráldez lo empleó como titular en el carril izquierdo dejando precisamente a Hugo Álvarez en el banquillo, no surtió el efecto deseado, hasta el punto que el propio futbolista reconoció al término del choque que estaba fuera de forma. “Siendo honesto, no estoy satisfecho porque siempre me exijo mucho más y creo que estoy lejos mi nivel. Espero mucho más de mí, tengo que seguir trabajando para mejorar y ayudar al equipo a sumar puntos», admitió tras el choque.

Otra posibilidad es que el preparador celeste opte por jugar con alguno de sus dos carrileros diestros a pierna cambiada. Mingueza o Carreira jugarían entonces por Hugo. Ambos ya han ocupado esta posición de forma ocasional esta temporada; el barcelonés, en los partidos en los partidos de casa contra el Alavés, el Girona, el Barcelona y la Real Sociedad, mientras que el canterano lo ha hecho contra el Villarreal en La Cerámica. Si uno de ellos actúa como carrilero izquierdo, el otro se movería por el flanco derecho.

Una tercera vía es la de Marcos Alonso, uno de los defensores más fiables con los que cuenta Giráldez. Salvo en su debut, cuando tuvo que entrar apresuradamente en el campo por lesión de Mingueza, el futbolista madrileño ha actuado como central zurdo, pero su posición habitual a lo largo de su extensa carrera ha sido la de lateral izquierdo, mayoritariamente con defensa de cuatro, pero no pocas veces también en línea de cinco. El gran rendimiento que Alonso viene ofreciendo en el perfil izquierdo de la línea de centrales hace pensar que es difícil que Giráldez lo desplace al costado, ya que ello significaría alterar también el eje de la línea, a la que esta semana vuelve Starfelt. De ser así, Carlos Domínguez parece la opción más probable para ocupar el sitio de Alonso.

Existe también la muy remota posibilidad de que el entrenador celeste dé la alternativa al carrilero zurdo del filial, Tincho Conde. Claudio Giráldez ha incluido al canterano en las dos últimas convocatorias del primer equipo, pero finalmente no le ha concedido minutos.

El del Metropolitano será el segundo partido en el que falte Hugo Álvarez esta temporada. Pese a sus 21 años recién cumplidos, el ourensano se ha convertido en una de las piezas más utilizadas por el preparador louriñés, que lo ha empleado tanto en banda derecha como en banda izquierda con muy buenos réditos (4 goles y 2 asistencias), hasta el punto de convertirse en uno de los futbolistas con más minutos del plantel.

Solo un encuentro, hace un par de jornadas en Mestalla por acumulación de cinco amarillas, se ha perdido esta temporada Hugo Álvarez, que ha sido titular en 14 de los 22 compromisos ligueros que ha disputado. Solo Borja Iglesias ha jugado más partidos que él.