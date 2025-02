LaLiga denuncia al Celta por cánticos contra el Betis pero no recoge los insultos y el saludo nazi de la grada visitante

La Liga Nacional de Fútbol Profesional remite cada semana un escrito de denuncia al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia con aquellos cánticos que se producen en los encuentros de fútbol que inciten a la violencia o tengan un contenido insultante o intolerante. Estos cánticos aparecen recogidos como comportamientos prohibidos y por tanto sancionables, tanto en el Código de Disciplina Deportiva de la RFEF como en la Legislación contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Los escritos de cada partido celebrados en la pasada jornada de Liga ya han sido remitidos, y uno de ellos hace referencia al encuentro que enfrentó al Celta y al Betis, el pasado sábado en Balaídos.

Lo más llamativo del documento es que en ese listado minutado de momentos que recoge el responsable del informe, denominado Director de Partido, no aparece ninguno alusivo al comportamiento de la afición bética que se desplazó a Vigo para ver el encuentro. Desde la grada donde el grupo de de hinchas andaluces se ubicaron, éstos no solo profirieron insultos antes y durante el choque, sino que fueron captados realizando el saludo nazi, algo que se ha denunciado en redes sociales y de lo que se han hecho eco medios de comunicación nacionales e internacionales.

Y es que, a raíz de ese comportamiento, la reacción del Celta fue la de contrarrestar el fascista gesto con música, pinchando a través de la megafonía del estadio, dos canciones muy específicas. Primero, en el descanso del encuentro, sonó en Balaídos 'Bella Ciao', himno simbólico de rebelión en Italia contra el régimen de Mussolini. En el postpartido y con las gradas ya vacías, el dj céltico amenizó la espera de los aficionados béticos, que esperaban para salir escoltados, con la canción que remite a la Revolución de los Claveles en Portugal: «Grândola Vila Morena».

Sin embargo, parece que LaLiga ha hecho oídos sordos a esos momentos, a pesar de especificar que «de acuerdo a la información aportada por parte del representante oficial de la misma en el partido, así como de otros canales de información en relación con la detección de comportamientos relacionados con la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, una vez analizada la información y los oportunos documentos gráficos y audiovisuales del mencionado partido, se hacen constar los siguientes hechos:

En el minuto 8 de partido , un grupo de aficionados locales, ubicados en el sector central de la grada de Marcador Bajo, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico “puta Betis, oe”.

, un grupo de aficionados locales, ubicados en el sector central de la grada de Marcador Bajo, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico En el minuto 49 de partido , un grupo de aficionados locales, ubicados en el sector central de la grada de Marcador Bajo, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico “písalo, písalo”, cuando un jugador del equipo contrario se encontraba tendido en el terreno de juego

Concluye este repaso, destacando «de manera especial» que los hechos mencionados se han producido únicamente desde la zona descrita, «manteniendo el resto de los aficionados locales presentes en el estadio un comportamiento adecuado». A los aficionados visitantes, ni los menciona.

Mensaje en el vídeomarcador: «Un estadio libre de odio»

Además, el informe recoge que el Celta proyectó un mensaje de condena y rechazo en los videomarcadores «como medida reactiva a los cánticos ofensivos e insultantes detectados». y refiere textualmente que esos mensajes se proyectaron acto seguido a cada cántico: «Afección, estades no voso fogar, a casa do celtismo. Fagamos do noso estadio un lugar no que todos e todas gozemos dun espazo libre de odio». Se ve que el Director del Partido entendió que ese aviso estaba dirigido únicamente a la hinchada local y no a la visitante.