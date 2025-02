El Celta regresa al trabajo pendiente de Hugo Álvarez

El Celta retorna esta mañana a los entrenamientos en la ciudad deportiva tras disfrutar ayer de su jornada semanal de descanso. Claudio Giráldez ha citado a sus futbolistas a las 11.00 horas en una sesión que el equipo celeste aborda pendiente del estado físico de Hugo Álvarez, que terminó con problemas en una rodilla el choque frente al Betis, según desveló el técnico tras el encuentro.

«Acabó con una molestia en la rodilla que esperemos que no sea mucha cosa», expuso Giráldez, que no aclaró si el jugador va a ser sometido a pruebas médicas. La decisión se tomará hoy, en la vuelta al trabajo del equipo, en función de la evolución de las molestias en las últimas horas. «·Ojalá no sea nada y le permita tener la continuidad que necesita», agregó el preparador céltico, que informó que el ourensano había jugado en los últimos partidos con molestias en la espalda.

La buena noticia para Giráldez es que, salvo imprevisto, Iago Aspas va a llegar en buenas condiciones el partido del próximo sábado en el Metropolitano, pese a no haber jugado un solo minuto contra el Betis por falta de ritmo y problemas estomacales durante la noche.

Si no se produce ningún contratiempo, Cervi será la única baja para el partido.