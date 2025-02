El ‘Baby Celta’ tira del carro

El Celta más canterano y joven que se recuerda pasó con nota la exigente prueba de madurez que suponía la visita del afilado Betis de Manuel Pellegrini a Balaídos en el momento más delicado de la temporada. Con Aspas en el banquillo todavía renqueante de la última lesión, tras un mes sin relación con la victoria y pobres sensaciones en tres de los cuatro últimos partidos, el grupo de Giráldez disipó cualquier duda sobre su capacidad para competir en LaLiga, remontando una desventaja de dos goles a un rival de mucho fuste con protagonismo de un grupo de inexpertos chavales que no hace mucho jugaban en Primera RFEF y apenas suman un puñado de partidos en la máxima categoría.

El preparador céltico, pese a lo mucho que había en juego en el envite, no dudó un instante en tirar de juventud y talento propio para poner fin a la crisis que desde el arranque del nuevo año (1 punto de 12 posibles) azotaba a su equipo. Arrancó el porriñés con siete chavales de la casa (contando como propios a los que en algún momento han defendido la zamarra del filial) y lo acabó con ocho, con el valor añadido de que 11 de los 17 jugadores que participaron en el encuentro eran menores de 26 años y 4 de ellos no alcanzaban los 22.

Pero el protagonismo del Baby Celta de Giráldez fue más cualitativo que cuantitativo. No se trata tanto de una cuestión de número de efectivos, como la de su aportación para remontar un partido que al final del primer tiempo parecía perdido y los chicos voltearon tras el intermedio con una actuación coral. Una remontada que, aunque sin Iago, recordó en el desarrollo a la vivida hace unos años frente al Villarreal en el episodio que ha pasado a los anales del club con el nombre de A Nosa Reconquista, pero también la reciente visita del Barcelona a Balaídos, cuando los celestes neutralizaron en un par de minutos los goles de Raphina y Lewandowski con tantos de Alfon, tras un acto de pillería, y Hugo Álvarez asistido por Javi Rodríguez.

La aportación de los más jóvenes fue también determinante ayer contra el Betis. El primer gol, un misil que Fran Beltrán cuela por la escuadra, llega tras un preciso servicio de Hugo Álvarez, que le pone al madrileño la pelota al hueco, justo donde necesita para descerrajar el tiro.

Más coral fue el segundo gol, en el que participaron cuatro chavales. Fer López, cuya entrada en cancha revolucionó el partido, cambió el sentido del juego desde la media luna hacia el desmarque de Hugo Álvarez, que la tocó de cabeza hacia Pablo Durán y este se la pasó e Javi Rodríguez para que embocase la pelota sobre la misma raya de gol.

El tercero, obra de Williot (que sigue dando mejores réditos cuando actúa como revulsivo), lo inició también Fer López, esta vez prolongando desde la frontal del área el balón hacia Sergio Carreira para que el lateral vigués situase la pelota al cogollo del área hacia la carrera del escandinavo, remató sobre la marcha ajustando el balón a la base del poste, lejos del alcance de Adrián. Hasta 11 canteranos (contando como tales a Borja Iglesias, Alfon y Pablo Durán) participaron en esta memorable remontada menos de un año después de que Rafa Benítez armase en Balaídos contra el Almería el primer once del Celta sin canteranos en 15 años. ¡Cómo hemos cambiado!

El equipo vigués no arrancaba con 11 españoles desde hace 38 años

El Celta que derrotó el pasado sábado al Betis no solo destacó por el elevado número de canteranos y jóvenes empleados por Claudio Giráldez, sino por no contar con un solo futbolista extranjero entre los once que iniciaron el partido: Guaita; Javi Rodríguez, Carlos Domínguez, Marcos Alonso; Mingueza, Beltrán Sotelo, Hugo Álvarez; Alfon, Pablo Durán e Iker Losada.Tal como ha recordado la cuenta especializada en estadísticas del Celta @Afouteza, un hecho similar no se producía en el conjunto celeste desde hace 38 años, concretamente desde el 11 de abril de 198, en un encuentro disputado en El Moliñón contra el Sporting de Gijón. La alineación armada por Pepe Villar, el cuarto técnico que se hacía cargo del equipo aquella temporada, estuvo integrada por Chuco; Atilano, Javi Lema, Lemos; Alvelo, Villaverde, Vicente, Cándido; Camilo y Pichi Lucas. A la conclusión del choque, último de la temporada, el Celta certificó el descenso a Segunda División.