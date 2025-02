El Ourense mete en problemas al Celta Fortuna

1 Ourense CF: Raúl Marqueta; Fernando Andrada (Miguel Prado, 46), Jairo Noriega (Fullana, 60), Fran Carmona, Zalaya, Hugo Sanz; Jerín, Fidalgo, Alberto Gil (Raigal, 60), Ángel Sánchez (Álex Gil, 71); Carbonell (Gonzalo Di Renzo, 83). 0 Celta Fortuna: Marc Vidal; Gael Alonso, Yoel Lago, Manu Fernández (Jaime Vázquez, 46); Iván Garriel (Ángel Arcos, 77), Hugo Burcio, Miguel Román, Tincho; Jones El-Abdellaoui (Jordi Escobar, 83), Johan Guedes (Hugo González, 65), Óscar Marcos (Sergio Díez, 77). GOL: 1-0 (87´): Álex Gil. ÁRBITRO: Conejero Sánchez (colegio extremeño). Tarjetas amarillas al local Álex Gil. CAMPO: O Couto. Unos 1.500 espectadores.

Un Celta Fortuna dominador en el juego y en la posesión se fue de vacío de O Couto por culpa de un gol encajado en una jugada a balón parado en el tramo final de partido. Los de Freddi Álvarez no supieron traducir en goles su mayor calidad técnica ante un Ourense que sí aprovechó una de sus escasas oportunidades. Esta derrota agrava la crisis de resultados del filial celeste que acumula su tercera derrota consecutiva y solo ha sumado dos victorias en los últimos siete partidos.

Desde el primer minuto quedó claro cómo sería el guión del partido. Imitando a sus hermanos mayores, el Celta Fortuna se quedó con el balón frente a un Ourense pertrechado atrás y que ya se esperaba un partido de verlas venir. No le incomodaba esta dinámica de partido a los locales, que tienen muchas dificultades para fabricar fútbol. Todo lo contrario que un Celta Fortuan que combinaba bien en el centro del campo, movía el balón con criterio y rapidez pero al que le costaba traducir su dominio en ocasiones de gol. Así, la primera llegada peligrosa del filial celtiña no llegó hasta pasados los veinte minutos de juego con un remate de Johan que se marchó alto. Los minutos iban pasando a modo de monólogo celeste pero este dominio fue estéril ya que todos los pases filtrados o los intentos de penetración por banda eran neutralizados por una zaga ourensana que acumulaba hombres y experiencia. El resultado de todo ello es que se llegó al descanso sin ninguna acción destacable en las áreas.

En la segunda parte el Celta Fortuna salió decidido a buscar el primer gol del partido. Los celestes salieron en plan dominador como en en primer tiempo y, ante un Ourense cerrado, los visitantes provocaron una falta peligrosa que botó Miguel Román y el balón se marchó lamiendo el poste. Fue una buena ocasión del filial celtiña. En la siguiente acción. Hugo Burcio disparó desde lejos y el balón se marchó muy desviado. El partido continuaba siendo un monólogo del Celta Fortuna que, en otro ataque, Marqueta tuvo que enviar el balón a córner evitando que Óscar Marcos llegara al balón. Poco después, un atento Marqueta se le adelantó a Jones El-Abdellaui en otra acción peligrosa de un Celta Fortuna más incisivo que en la primera parte. La parroquia local intentaba animar a los suyos pero la superioridad celeste era manifiesta. Poco después, El-Abdellaoui se sacaba un remate tras una internada que atrapó Marqueta. El atacante celeste demostraba que es muy peligroso con metros por delante. Una prueba del dominio de los vigueses era que los saques de esquina se sucedían, ya habían botado cinco antes del primer cuarto de hora de la segunda parte. El Ourense no pasaba del centro del campo y apenas tenía el balón ante un Celta Fortuna que imponía su mayor calidad pero no la traducía en goles. El Celta Fortuna fue empeorando su juego con el paso de los minutos. Tras el buen inicio de la segunda parte, los de Fredi fueron perdiendo soltura y ya no combinaban tan bien ante un rival encerrado y que acumulaba muchos hombres por detrás del balón. Jones El-Abdellaoui era el más peligroso porque exhibía profundidad por banda y llegada pero se mostraba errático en las últimas decisiones (cosas de la juventud). Los minutos iban pasando con el Celta Fortuna amasando la posesión del balón pero cada vez más atascado al llegar al área rival. Por su parte, el Ourense iba ganando en confianza al ver que no se movía el marcador e incluso se atrevía a salir un poco más a la contra como en una acción de Ángel Sánchez que acabó atrapando sin problemas Marc Vidal. Replicó el Celta Fortuna con un balón en profundidad al que no llegó Óscar Marcos por poco. En este intercambio de golpes, Josema envió el balón a las nubes por parte del Ourense y poco después Yoel Lago cortó un balón que podría haber sido muy peligroso en otra contra local. Ahora el partido estaba más equilibrado porque los dos equipos hacían servir sus armas: control del balón el Celta Fortuna y peligro a la contra los orensanos. En otra acción peligrosa de los locales, la zaga del Celta Fortuna sacó un balón muy peligroso de Carmona que ya se colaba. El Celta Fortuna seguía confiando el ataque al talento de El-Abdellaoui que seguía percutiendo por su banda. En su enésima internada, provocó otro córner que acabó con un remate a las nubes de el propio El-Abdellaoui. En el tramo final, Freddi Álvarez realizó los últimos cambios con el objetivo de sumar los tres puntos ya que el Celta Fortuna seguía teniendo mayor dominio del partido y seguía jugando en campo contrario en busca del gol. Ángel Arcos dio oxígeno a los celestes y creó peligro con su movilidad y velocidad pero no lograba culminar sus acciones con un último pase o un remate a portería. No obstante, los celestes debían tener oficio porque en una acción a balón parado el Ourense creó peligro con un remate de Fran Carmona que remataba todos los balones dentro del área. Sería un aviso de lo que iba a suceder porque, a base de saques de esquina y balones colgados, el Ourense creaba peligro en los últimos minutos. Y en un saque de esquina Álex Gil anotó el único gol del partido. Tras varios rechaces, el balón le cayó al jugador local que la empalmó de forma fantástica para batir a Marc Vidal. Lo dicho, los de Freddi Álvarez volvieron a pecar de falta de oficio, defecto que les ha penalizado en muchos partidos. Tras encajar el gol, el Celta Fortuna buscó el empate a la desesperada pero el Ourense tiró de oficio y logró que apenas se jugara hasta el final del encuentro. Los celestes gestionaron muy mal sus últimos ataques facilitando así la labor defensiva del Ourense.