«Estamos frustrados por el segundo tiempo que hicimos»

Manuel Pellegrini expresó tras el encuentro su decepción por la derrota cosechada por el Betis en Balaídos tras hacerse con la ventaja de dos goles en la primera parte y lamentó que, tras el descanso, su equipo cediese al Celta la iniciativa de un partido que hasta el descanso tenía controlado con «una ventaja importante, aunque no definitiva».

«Estamos muy frustrados por el segundo tiempo que hicimos. Empezamos muy bien pero desde el comienzo de la segunda parte entregamos la iniciativa, nos refugiamos en el marcador y el Celta nos igualó en dos minutos. El fútbol es así. Cuando uno cree que los partidos están ganados, no lo están. Se nos escapan tres puntos valiosísimos», analizó el preparador chileno.

El técnico bético desveló que Marc Roca pidió el cambio, pero no cree que su ausencia fuese «determinante» para la remontada del Celta. «El ir ganando 2-0 no quiere decir que el partido estuviera terminado. Entregamos el balón, nos quisimos refugiar en el marcador y ellos lo aprovecharon. Después del 2-2 tuvimos minutos buenos, pero no nos llegó», comentó el Ingeniero.Pellegrini lamentó también los errores defensivos cometidos por el Betis tras el intermedio, aunque sin restar méritos a la ambición y a la calidad del Celta, cuya propuesta elogió: «El segundo tiempo no fue bueno en el de todo el equipo en el aspecto defensivo, pero en ningún caso hay que menospreciar lo que el Celta puedehacer como equipo. Es un equipo armado ofensivo, que juega bien, que busca la portería contraria asociado con el balón en los pies».