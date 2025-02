C. Tangana explota tras la remontada del Celta: «Nos acordaremos de esto la próxima vez que vengamos a soltar mierda»

Antón Álvarez, Pucho, el Madrileño o simplemente C. Tangana. Llámese como se llame, lo que nunca cambia es su apoyo incondicional al Celta de Vigo. El polifacético artista no pudo contener su rabia tras la remontada épica del equipo celeste ante el Betis, en la que los de Giráldez levantaron un 0-2 en el segundo tiempo.

«Nos acordaremos de esto la próxima vez que vengamos aquí a soltar mierda», escribió en los comentarios de una reciente publicación del Celta en Instagram. Su mensaje hace clara referencia a algunas críticas que ha recibido el proyecto de cantera liderado por Claudio Giráldez en las últimas semanas, justo cuando el equipo afrontaba su peor crisis de resultados y el club daba salida a cinco futbolistas en el mercado de invierno, entre ellos Jonathan Bamba y Tasos Douvikas.

Comentario de C. Tangana tras el partido del Celta / FdV

C. Tangana no dejó lugar a dudas sobre su lealtad al equipo: «Hala Celta en las buenas y EN LAS MALAS», recalcó con mayúsculas, añadiendo: «Aquí estamos a las órdenes de Giráldez y al que no le guste ya sabe lo que toca».

No es la primera vez que el autor de Oliveira dos cen anos, el himno del centenario celeste, se pronuncia sobre la actualidad del equipo en redes sociales. Ya se había declarado «soldado» de Rafa Benítez, ofreciéndose incluso como delantero, y meses más tarde dio la bienvenida a Giráldez con un emoticono de saludo militar.