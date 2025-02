Giráldez: «Necesitamos recuperar nuestro mejor nivel ante el Betis»

Claudio Giráldez ha pedido el apoyo del celtismo para cortar mañana frente al Betis (Balaídos, 14.00 horas) la racha negativa firmada por el Celta en el mes de enero. El técnico celeste ha reconocido que su equipo necesita «recuperar su mejor nivel» frente a la que ha calificado como «una de las plantillas más completas de LaLiga» y ha expresado su confianza en el respaldo de la grada «en los momentos complicados» ayudará a sus jugadores a ofrecer su mejor versión. El porriñés ha asegurado, pese a la venta a última hora de Douvikas, que el plantel cuenta con recursos sobrados para competir con garantías en los 16 partidos que restan, al tiempo que ha destacado el compromiso de todo el vestuario: «Que nadie dude del compromiso de los jugadores que tenemos, no solo de los canteranos».

Giráldez ha incluido en la convocatoria a Iago Aspas, que ha recibido alta médica tras el entrenamiento, pero el moañés iniciará el choque en el banquillo y «el devenir del partido determinará si tiene minutos o no». Mingueza, Hugo Álvarez y Marcos Alonso regresan tras cumplir sanción a la lista, de la que se caen Ilaix y Starfelt por ciclo de tarjetas y Franco Cervi, por lesión. Tincho Conde y El-Abdellaoui repiten en la citación, en la que siguen, ya para quedarse por el resto de la temporada, Yoel Lago y Fer López.

«Necesitamos recuperar nuestro mejor nivel, apoyarnos en nuestra afición. Va a ser muy importante el apoyo de la gente, que sea positiva y nos ayude en los momentos complicados», ha admitido el preparador céltico, que se ha mostrado convencido en que su equipo tiene todos los recursos necesarios retomar la senda de la victoria: «Sabemos en lo que hemos fallado. Llevamos una racha que no nos gusta en cuanto a resultados, pero en todos los partidos hemos tenido buenos momentos. Recuperar efectivos nos va a venir muy bien y el cierre del mercado nos va a dar estabilidad para tener a todo el mundo focalizado en la importancia de cada acción. En cada partido ha habido cosas positivas que tenemos que reforzar y cosas que hay que erradicar».

El entrenador del Celta ha resaltado la calidad del Betis. «Es una de las plantillas más completas de LaLiga y se ha reforzado muy bien en el mercado. Es uno de los equipos más talentosos en el último tercio del campo a nivel europeo, con buen uno contra uno, mucho juego interior con gente como Isco o Lo Celso, delanteros que pueden atacar muy bien los espacios y con centrales de buen pie para la construcción del juego», ha analizado.

En estas circunstancias, las opciones de victoria del Celta, pasan por «quitar la pelota y hacer correr» a los de Manuel Pellegrini. «Tenemos que ser muy agresivos en nuestra presión, ser capaces de defender lejos de la portería donde ellos son buenos, hacerles correr y quitarles la pelota. Si somos capaces de salir de su presión, estaremos más cerca de ganar el partido», ha precisado Giráldez.

El preparador céltico se ha mostrado, por otra parte, tajante, en defender el compromiso y la calidad de todos sus futbolistas, no solo de los canteranos. «Es importante que no dudemos de los jugadores ni del nivel que tenemos. Cuando no encuentras los mejores resultados es porque no te están saliendo las cosas y todo el mundo quiere hacerlo cada vez mejor. Tenemos un vestuario muy arraigado, que quiere hacer las cosas muy bien, que siente este equipo, que siente el club y eso es muy difícil de encontrar», ha valorado. Y ha remachado: «Es importante que nadie dude del nivel de nuestros jugadores, porque lo tienen, lo han demostrado y volverá a salir. Si hay que dudar de alguien, que duden de mí. Tengo claro que la implicación del vestuario es total».

En su comparecencia previa al encuentro, Claudio Giráldez se ha referido, restándole importancia, a la marcha a última hora de Douvikas. «Ya trasladamos aquí que Tasos tenía la intención de salir. Tiene que ver con más cosas que lo futbolístico. Fue bueno para todas las partes y así se llevó a cabo. Nos gustaría hubiese sido antes pero se produjo en el momento final y fue algo que no pudimos elegir», ha explicado el técnico, que ha pedido tranquilidad: «Tenemos que estar tranquilos con la plantilla que tenemos. Yo estoy muy tranquilo. Veo recursos en cada una de las posiciones para poder ser igual de competitivos que hemos sido hasta ahora».