El Celta ha hecho caja con Tasos Douvikas y el club considera que con su salida no compromete el proyecto deportivo porque el jugador estaba a disgusto en Vigo e insistía en marcharse en busca de los minutos que no le ofreció Claudio Giráldez. El Como italiano se llevó finalmente al delantero griego por 14 millones de euros, más otros 2 millones por incentivos y el 10 por ciento de una futura venta, tras una negociación relámpago en el último día de mercado. Es más, Marcos Garcés reconoció ayer que dada la premura para llegar a un acuerdo no dejó margen de maniobra para concretar la llegada de un refuerzo debido al incremento de los precios de quienes aparecían como primeras opciones. «Decidimos no traer por traer. Actuamos de manera coherente con el proyecto», subrayó.

«La oferta por Tasos fue irrechazable y, al cierre del mercado, diría que estamos un poquito mejor deportivamente y estamos bastante mejor financieramente. Y si me dan a elegir voy a elegir estar mejor y creo que hoy estamos mejor porque tenemos una plantilla apegada a las necesidades y a los gustos de Claudio», señaló Garcés en referencia a lo que supuso la salida de cinco jugadores (Douvikas, Bamba, De la Torre, Allende y Aidoo), la llegada de Iker Losada y de Jones El-Abdellaoui, apostando además por canteranos como Yoel Lago y Fer López, que continuarán en dinámica del primer equipo. «Pensamos que cuando tienes jugadores que juegan tan poco se deprecia su valor», apuntó Garcés.

Todos estos movimientos en el mercado de enero contaron con la aprobación del técnico porriñés. De hecho, Garcés se mostró satisfecho con los resultados en este mercado invernal, que dejan en caja otros 2 millones más por el traspaso de Bamba.Incluso entiende el enfado que haya causado en una parte de la afición las decisiones tomadas por el club en este mercado, «pero ahora tenemos una plantilla coherente con el proyecto de cantera, de fútbol atrevido y de apuesta valiente de Claudio, de jugadores que representan esa idea. Y si tú te abrazas a una idea tienes que asumir sus consecuencias. Tienes que aceptar el valor que involucra esas decisiones, porque traer por traer nunca sale bien. Y la idea que quiere la gente, por lo que yo he entendido, es una apuesta por un fútbol valiente». E incidió en la llegada de Losada, demandada por gran parte del celtismo. «Es muy positivo su regreso y estamos esperanzados en que nos puede aportar calidad en ataque».

Considera «suficientes» Garcés siete jugadores (Aspas, Borja, Williot, Losada, Durán, Alfon y Fer López) para los tres puestos de ataque y teniendo en cuenta que solo restan 16 partidos para cerrar el curso. Y cree que Pablo Durán «absorverá en mayor medida los minutos de Tasos».

El director deportivo desmenuzó la intensa tarde del lunes. «La operación fue realmente sorpresiva, estábamos prácticamente de vacaciones y recibimos la llamada del Como a las dos de la tarde y nos llevó hasta las 23:45 horas».

Dos refuerzos para el Fortuna

El salto de jugadores del filial al primer equipo obliga a la dirección deportiva del Celta a reforzar al Celta Fortuna con dos futbolistas con experiencia en la élite. El lunes se cerró la llegada del atacante valenciano Hugo González, que estaba cedido en el Cartagena después de debutar en Mestalla. Y la semana pasada fue el turno de Jaime Vázquez, central del Oviedo. Ambosjugarán a préstamo pero podría incluirse una opción de compra. A ellos se suma El-Abdellaoui, que debutó el sábado con el equipo de Fredi Álvarez.

Según Garcés, estos jugadores cubrirán las plazas que dejan Yoel Lago y Fer López, que tendrán dinámica del primer equipo. También citó el director deportivo del Celta los casos del atacante Emi Rodríguez, que regresó a México, y la lesión del centrocampista Dela. «Todas estas circunstancias han comprometido al equipo B y esa es la intención de reforzarlo» con el valenciano y el asturiano.Además, el Celta impidió las salidas de Tincho Conde y de Miguel Román, pretendidos por el Racing de Ferrol. El club celeste contó con el beneplácito de ambos jugadores, según Garcés: «Fue una decisión conjunta. En estos momentos, los jugadores sienten las posibilidades del primer equipo tan cerca que nadie quiere abandonar el equipo. Es difícil convencer ahora a un jugador del Fortuna que salga a un equipo de Segunda División».