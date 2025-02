La Audiencia Provincial de Barcelona revela ahora que Hugo Mallo sí presentó recurso de casación

Giro, quien sabe si provisional, de guion en la sentencia de Hugo Mallo por abuso sexual a Carme Coma, una trabajadora que ejercía como mascota del Espanyol. La condena al excapitán del Celta de Vigo vuelve a no ser definitiva. A pesar de que este lunes se informó de que el gallego no recurriría la sentencia, el Diario AS ha desvelado que la defensa del futbolista sí interpuso un recurso de casación el pasado 19 de diciembre. Así lo reconoce la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Ahora, la decisión de admitir el recurso corresponde al magistrado ponente del caso. Si este falla a favor de Mallo, la causa se elevaría al Tribunal Supremo, que tendría la última palabra sobre la condena que pesa sobre el futbolista.

Los hechos ocurrieron en abril de 2019, cuando el entonces capitán del Celta de Vigo introdujo sus manos por debajo del atuendo de la empleada y le manoseó los senos durante la ceremonia de saludos previa al partido en Cornellà. El Juzgado Penal de Barcelona consideró estos hechos probados en el juicio y condenó a Mallo a una sanción económica de 24 meses, que asciende a unos 7.000 euros, además del pago de las costas procesales, tanto las propias como las de la víctima. La Audiencia Provincial de Barcelona desestimó su primer recurso de apelación el pasado 11 de diciembre, pero todavía cabía el recurso de casación que finalmente sí ha sido presentado.

Tras la primera sentencia de culpabilidad, Mallo recurrió a sus redes sociales para negar haber tocado los pechos de la mujer: «Reconocí que, al finalizar los saludos y dar la vuelta para dirigirme al centro del campo, mi mano pudo tocar la cintura de la periquita, negando absolutamente que se hubiera producido un tocamiento en los pechos». En ese mismo comunicado, el excapitán celeste, ahora en las filas del Aris de Salónica griego, aseguró que agotaría todas las instancias necesarias para defender su inocencia.