Douvikas se marcha al Como por 14 millones

Tasos Douvikas se salió con la suya: ayer logró convencer al club para marcharse del Celta después de plantearse desde el pasado diciembre un cambio de aires al considerar que no disponía de los minutos de juego suficientes. El Como italiano, que entrena el catalán Cesc Fábregas, consiguió en una negociación relámpago cerrar la operación de traspaso por 14 millones de euros, dos más que los abonados por el Celta el verano de 2023 al Utrecht neerlandés por el internacional heleno.

El Celta, que el viernes había dado por cerrado el mercado de fichajes de invierno tras incorporar a Iker Losada, cedió finalmente a las pretensiones de un jugador con el que Claudio Giráldez apenas contaba y que incluso se había visto adelantado en las preferencias del entrenador por los recién llegados del filial Alfon González y Pablo Durán. Tras la precipitada salida de Douvikas, los dirigentes célticos intentaron buscar un refuerzo para la línea de ataque pero finalmente renunciaron a cerrar ninguna operación ante la falta de margen para negociar un fichaje de garantías porque el plazo del mercado concluía a medianoche.

Douvikas, finalmente, abandona Vigo después de jugar los últimos veinte minutos del partido contra el Valencia. Esa era su intención desde que el pasado diciembre perdió la paciencia en espera de que Giráldez contase más con él. Tras el partido contra la Real Sociedad, con el que se cerraba 2024, el griego planteó al club su deseo de marcharse de Vigo, al que no acabó adaptándose mientras solo se comunicaba en inglés con sus compañeros y cuerpo técnico.

El primer año asumió su papel de suplente ante un Strand Larsen que se convirtió en el máximo goleador del equipo. El traspaso del noruego al Wolverhampton animó a Douvikas para convertirse en el delantero titular del Celta en la presente temporada, aunque el club le comunicó en verano su intención de incorporar un delantero contrastado en LaLiga. Mientras Borja Iglesias tomaba contacto con su antiguo club, Douvikas mantenía una gran eficacia como rematador en la pretemporada. Arrancó la competición oficial como titular, después continuó alternando en el equipo inicial con el compostelano, que se convirtió finalmente en la preferencia de Giráldez, que reclamaba más implicación del griego en la presión y en asociarse con los compañeros. Las características de jugador de área, de gran remador del internacional heleno no convencían plenamente al entrenador del Celta, que encontró en Pablo Durán otra alternativa para la punta del ataque. El tomiñés se destapó como goleador en la élite con un doblete ante la Real Sociedad. Ese día, Giráldez dio entrada el campo a Douvikas en el minuto 90 para que jugase el descuento. Al griego se le agotó entonces la paciencia y le comunicó al club su deseo de abandonar Vigo.

Tras las vacaciones de Navidad se enfrió el tema, que resurgió a mediados de enero cuando el entrenador del Celta anunció en rueda de prensa que el delantero griego le había pedido no ir convocado al partido de la Copa del Rey ante el Real Madrid por no encontrarse bien física y anímicamente tras su decisión de marcharse del Celta. Las críticas contra el jugador en las redes sociales por no querer jugar en el Bernabéu alcanzaron cierta gravedad. Es más, Giráldez se vio obligado a recriminar las amenazas hacia el futbolista y destacar su honradez por reconocer que no se sentía preparado para afrontar ese importante compromiso.

En los últimos días apareció el Betis, que intentó aprovechar las negociaciones para la cesión de Iker Losada e incluir en el lote a Douvikas. El club sevillano buscaba un delantero centro pero el Celta no estaba dispuesto a perder dinero con la salida del griego. Es más, renunció a una oferta de 9 millones de euros. Y llegó el último día del mercado de fichajes con el Celta convencido de que el internacional con Grecia continuaría en Vigo, donde tenía contrato hasta 2028. Pero todo se precipitó en la tarde de ayer con la oferta del Como italiano. La insistencia de Douvikas tenía premio: para el jugador, que se va a un equipo de la Seria A; y para el Celta, que ingresa más dinero del que invirtió en un futbolista que no quería seguir con Giráldez. Lo negativo para el club es no haber firmado un refuerzo para una plantilla que se ha situado a cuatro puntos del descenso y después de ver reducido considerablemente su valor tras las salidas de Jonathan Bamba, Tadeo Allende, Luca de la Torre, Joseph Aidoo y ahora la de Douvikas, el delantero que llegó de la mano de Luis Campos como una promesa por la que el Celta esperaba ingresar una elevada cuantia si continuaba en Vigo con la efectividad goleadora que mostró en los Países Bajos.