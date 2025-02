El Celta traspasa a Tasos Douvikas al Como italiano por 14 millones de euros

La operación por la marcha de Douvikas volvió a reactivarse este lunes, día en el que se cerraba el mercado de fichajes de invierno (concretamente a las 23.59 horas). A falta de 15 minutos para bajar la verja de entradas y salidas, el Celta ha hecho oficial la marcha del delantero griego cuya voluntad siempre ha sido buscar más minutos en otro club.

Un deseo que en A Sede han cumplido a través de un traspaso que la entidad viguesa ha negociado con el Como 1907, equipo de la región de Lombardía, entrenado por el exfutbolista Cesc Fábregas y recién ascendido a la Serie A, -la primera división italiana-.

La operación se ha cerrado en torno a los 14 millones de euros. Recordemos que el Celta desembolsó en 2023 unos 12 millones de euros por el delantero al Utrecht, y cuyo contrato en Vigo expiraba en junio de 2028.

Actor secundario

Douvikas esperaba ganarse la titularidad que no tuvo en su primer año en Vigo debido al gran rendimiento de Strand Larsen. El griego se tomó esa primera temporada en el Celta de adaptación a la Liga española después de convertirse en el máximo goleador en la Liga de los Países Bajos. Sin embargo, el club vigués buscó el verano pasado un recambio de garantías para suplir la baja de Larsen y así se lo comunicó a Douvikas, que ha tenido que pelear por la titularidad con Borja Iglesias.

El compostelano ha sido más asiduo en el once titular hasta el momento. Además, en las opciones para el ataque ha irrumpido con fuerza un Pablo Durán que el año pasado jugaba en el filial, además de Alfon, que en los últimos encuentros han contado con la confianza del técnico porriñés, bien de cara o desde el banquillo.

Mientras los canteranos están respondiendo con goles a la alternativa que les ha dado Giráldez, Douvikas ha ido reduciendo su número de apariciones, hasta el punto de haberse borrado para el partido de Copa que el Celta disputó en el Santiago Bernabéu en los octavos de final del torneo del KO. El delantero griego le pidió a Claudio Giráldez que no lo incluyese en la convocatoria al considerar que no estaba preparado para afrontar este partido, después de plantearle al club su deseo de marcharse en este mercado de invierno por no disfrutar de los minutos de juego suficientes.

Un gesto por el que el futbolista heleno fue muy criticado entre celtismo, hasta el punto que el técnico celeste tuvo que echarle un capote públicamente: «Me molesta que la gente no sea honesta. Él no se ve preparado para jugar, ni física ni mentalmente, y le honra decirlo».