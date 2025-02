Beltrán: «Ellos han jugado una final y nosotros no»

Fran Beltrán comentó tras la derrota en Mestalla del Celta que la clave fue que el Valencia afrontó el partido como si se tratase de una final y ellos no. «La sensación no es del todo buena, creo que llevamos un mes que no arrancamos, tenemos ocasiones, llegamos arriba pero al final otra vez cae para el otro lado y vamos a empezar a tener que ver esto como finales porque ellos han jugado una final y nosotros no, hay que hacer autocrítica y empezar a funcionar», indicó el centrocampista madrileño en declaraciones a DAZN.

«Nos ha faltado un poco de todo, si ellos te ganan es porque faltan cosas, hay que mirarlo porque esto no puede pasar. Hay que empezar a ganar puntos y empezar a pensar en el Betis, que tiene que ser un final, porque tenemos que jugar cada partido como si fuera el último», añadió.

Tras esta derrota, el Celta se sitúa a cuatro puntos del descenso, pese a lo cual el Beltrán señaló que «no estamos acabados ni tan mal, es un toque de atención que ha sido hoy y tenemos que arrimar el hombro, trabajar y volver a la dinámica buena que estábamos teniendo».

El duelo de Mestalla supuso el debut con el primer equipo celeste del canterano Iker Losada, quien se mostró autocrítico con el juego del equipo. «Es un orgullo tremendo vestirme de corto con el equipo de mi vida, que me vio crecer, con el que casi nací. Pero muy decepcionado por perder, estos partidos deciden si estás arriba o abajo. Tenemos que ser mucho más duros y tener mejor actitud», declaró el catoirense a Celta Media. «Tenemos que seguir trabajando, estábamos haciendo las cosas bien pero tenemos que seguir con la misma idea. Hay que ser más duros y entrar desde el primer momento con la actitud que proponemos durante todo el día», dijo.