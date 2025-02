Giráldez: «Tenemos recursos de sobra»

El Celta viajó en la tarde de ayer a Valencia con cuatro bajas: Aspas, Mingueza, Marcos Alonso y Hugo Álvarez. Para compensar esas ausencias, Claudio Giráldez dispone ya del recién llegado Iker Losada, recupera al lesionado Alfon González, llama al canterano Tincho Conde y dispone de un Fer López que ya ha dejado atrás sus problemas en un tobillo.

Ante bajas tan destacadas, Giráldez no muestra preocupación, todo lo contrario. Apela el técnico de O Porriño a reivindicar la fortaleza del grupo que dirige: «No estéis pesimistas. Tenemos recursos de sobra, lo hemos demostrado. Hemos tenido partidos sin Mingueza porque ya estuvo lesionado. Hemos tenido partidos sin Marcos al principio de temporada porque no estaba. Hemos tenido partidos sin Iago…», soltó ayer el técnico del Celta en la sala de prensa de Afouteza cuando se le recordó ante las bajas célticas en Valencia.

Los célticos llegan a Mestalla después de sumar un empate en Vitoria en un mal partido. El Valencia, por su parte, se presenta tras sufrir la mayor derrota en setenta años en la Liga (7-1 le ganó el Barcelona). «Es un partido complicado, con un escenario complicado como es Mestalla, con un rival que viene herido después de un partido contra el Barcelona. Con la llegada del nuevo míster, salvo ese partido, venía en una dinámica muy buena», explicó Giráldez sobre el rival de esta tarde, antes de advertir: «Saldrán mucho más heridos y es un rival peligroso. Tenemos que intentar minimizarlo. Va a ser importante cómo arranquemos el partido».

A la incorporación de Iker Losada se añade esta semana el regreso de Alfon González tras su rotura de fibras y la recuperación ya plena de Fer López tras sus problemas en un tobillo. Por ese lado, Giráldez agradece aumentar potencial ofensivo para la cita contra el penúltimo clasificado: «Ganamos mucha gente de arriba en este partido con Iker, con Fer en un mejor estado, con Alfon. Va vinculado a eso, no solo al rival o a la jornada ni al escenario, si no cómo estamos nosotros mismos en esa posición».

Giráldez también confía en poder recuperar anímicamente a un Tasos Douvikas que buscó una salida en este mercado de invierno. «Le va a venir muy bien ese cierre de mercado. Es importante más allá de lo que podamos trabajar con él y lo que sigamos insistiendo en mejorar a cada uno de nuestros jugadores. El saber dónde vas a estar te estabiliza y te da calma para poder rendir», dijo en referencia al delantero griego.

Giráldez esperó hasta que finalizase el partido del Fortuna para hacer pública una lista de convocados en la que se estrena Tincho Conde. El carrilero zurdo disputó ayer 60 minutos con el filial frente al Nástic de Tarragona. El ourensano es uno de los refuerzos para un costado izquierdo en el que no estarán Marcos Alonso y Hugo Álvarez. También continúa Josen El-Abdellaoui, que disputó los primeros cuarenta y cinco minutos en su estreno con el filial.

Por segunda semana consecutiva, Giráldez deja fuera a Javier Manquillo. El técnico insistió en la rueda de prensa que obedece a una decisión técnica: «Elijo a los adecuados, en mi opinión, para poder rendir y para tener el mayor número de soluciones posibles, y los que considero que no aportan en este plan de partido o no están en el momento de poder sumar no los llevo. Una de nuestras formas de trabajar es implicar al mayor número de jugadores posible», dijo.

La designación del asturiano González Fuertes, con el que el Celta solo ha sumado una victoria en las dieciséis ocasiones que coincidieron en Primera División, no preocupa al entrenador del Celta: «Es un árbitro con mucha experiencia. El partido que nos ha dirigido este año, que es contra el Racing de Santander (en la Copa), ganamos nosotros con un arbitraje bueno. Ha sido muy respetuoso con nosotros en el trato. Confío en el arbitraje. Sin más».

De hecho, recordó que sus jugadores están advertidos por las protestas a los árbitros y el club les sanciona con multas por cada tarjeta que reciben: «Lo tenemos hablado. Les va al bolsillo».

«Contento» tras el cierre del mercado de fichajes

El Celta dio por cerrado el viernes el mercado de enero después de concretar las llegadas de Iker Losada (cedido por el Betis) y de Jones El-Abdellaoui (llega traspasado y tendrá ficha del filial) y las salidas de Tadeo Allende (cedido al Inter de Miami), Jonathan Bamba (traspasado al Chicago Fire), Luca de la Torre (cedido al San Diego) y Joseph Aidoo (cedido al Valladolid). Ayer, Claudio Giráldez dejó para junio el análisis de estos movimientos en la plantilla del Celta, aunque reconoció estar «contento» por los movimientos que realizó el club. «Al acabar la temporada valoraremos si hemos acertado o no, pero estoy contento con los jugadores que tenemos para afrontar esta segunda vuelta, estos 17 partidos», señaló.Agradeció que el club diese por cerrado este periodo de fichajes y se mostró ilusionado con la llegada de Losada, al que ya dirigió en el filial y al que solicitó sin éxito el verano pasado. «Yo prefería que se acabase pronto, que no hubiese demasiado movimiento. La incorporación de Iker sabéis que es un jugador de mi gusto, de mi agrado. Nos va a aportar con las salidas que hemos tenido en las posiciones de arriba», dijo sobre el catoirense, del que espera que aporte goles. «Sería injusto por nuestra parte pedirle a Iker que, de repente, rinda a su mejor nivel. Tiene un proceso de adaptación que va a ser pequeño, pero está en convocatoria y está en disponibilidad de poder jugar», recordó.El cierre del mercado para el Celta (oficialmente concluye la noche del lunes) también impide la salida de Tasos Douvikas, por el que apostó el Betis pero al Celta le parecieron insuficientes los 9 millones de euros que ofrecieron desde Sevilla por el delantero griego cuando desde Vigo lo habían tasado en 15 millones. «Él está entrenando con normalidad, lo vemos bien. Va a ir creciendo en su rendimiento, no tengo ninguna duda. Es un jugador muy importante para nosotros. Lo ha sido en la primera vuelta, salvo esta parte final y lo va a ser en la segunda. Confiamos mucho en él y ojalá podamos verle a su mejor nivel lo antes posible. La cabeza tiene que ir acompañada de todas las condiciones que tiene a nivel físico, técnico. Creo que está en el camino correcto ahora mismo», añadió Giráldez sobre el goleador internacional con Grecia.