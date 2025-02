Claudio: «Tenemos que recuperar nuestro mejor nivel»

El entrenador del Celta de Vigo, Claudio Giráldez, dijo tras la derrota encajada contra el Valencia en Mestalla que su equipo debe recuperar su mejor nivel porque tiene «argumentos y fuerzas para poder competir» con mejores resultados. «Estamos teniendo muchas lagunas en los partidos importantes fuera de casa», admitió el preparador porriñés, que quiso transmitir, pese al nuevo varapalo sufrido lejos de Balaídos, se esforzó en transmitir un mensaje de optimismo. «Que nadie dude de que volveremos con más fuerza, no ha sido un buen mes, pero volveremos. Es una pena que, después del 1-1, que el rival se mete atrás parándonos el ritmo, justo llegue el gol con un error nuestro grave», señaló.

El técnico celeste valoró el dominio ejercicido por su equipo en la primera parte, si bien echó de menos la falta de precisión en el pase y contundencia en el remate de sus atacantes. «En la primera media hora el partido ha sido nuestro, pero no se puede si no somos capaces de acertar después de robar tantas veces en campo rival. Ellos han sido más determinantes, no somos capaces de acertar, no vemos ni último pase ni el centro, el primer gol resume la diferencia entre los equipos hoy», manifestó.

Claudio Giráldez pasa página y pone ya el foco en la próxima visita del Betis al estadio celeste. «Solo pienso en el Betis. Tenemos que pensar en mejorar nuestro nivel y en el partido del Betis desde mañana y empezar a subir nuestro nivel. Ahí está nuestro margen de mejora, sería equivocarnos no pensar más allá del Betis», agregó el louriñés.

El entrenador del Celta dijo que ahora toca «mirarse a la cara y exigirse». «El responsable soy yo, los números fuera de casa no son buenos y hay que examinarlo. El 2-1 nos hace mucho daño y es difícil con el poco ritmo que tuvo el final del partido», apuntó.

Sobre el Valencia, el entrenador del Celta comentó: «Estoy mucho más pendiente de lo que hago yo que los demás, el Valencia tiene buena plantilla y entrenador, tiene argumentos para ir hacia arriba. El equipo tenía claro lo que teníamos que hacer, hemos sido capaces de recuperar y robar, pero no de materializar. No hemos estado acertados, no es cuestión de nivel».