“Si tienes un objetivo en la vida hay que perseguirlo hasta el final”

Sergio Carreira Vilariño (Vigo, 2000) persigue el sueño de que el Celta le renueve el contrato, que concluye en junio. La decisión del club está supeditada al rendimiento de un jugador que se incorporó a la cantera en alevines, desde el Coruxo, y tras despuntar en el filial inició un camino de cesiones por Miranda de Ebro, Villarreal y Elche. El verano pasado, Claudio Giráldez le reservó una plaza en la primera plantilla. El zaguero expresa su deseo de continuar en el Celta y agradece la oportunidad que le dio el entrenador el pasado verano para jugar en Primera División con el equipo de su ciudad.

Titular en los últimos partidos de Liga con el Celta, no le ha ido mal el inicio de 2025.

Estoy muy contento de haber empezado el año de esta manera y con ganas de aprovechar el momento. Y con ganas de seguir. Es un comienzo inmejorable. He participado en todos los partidos que se han jugado en 2025. Estoy muy contento. Ojalá que lleguen más.

¿Cómo valora su actuación en lo que va de temporada?

Positivamente. Me he encontrado cómodo, tanto en el campo como con mis compañeros, y la valoro positivamente.

¿Se puede entender como un éxito por su paciencia?

Bueno, sí puede tener que ver en ello la paciencia porque son años esperando que llegase esta temporada; y las pequeñas recompensas como esta hay que aprovecharlas.

¿Y esa paciencia dónde se aprende en el fútbol? ¿Cuando tiene que marcharse cedido?

Sí. Estos tres años de cesión me vinieron muy bien porque conocí muchas cosas que desconocía estando aquí; y adquirí madurez para saber que tengo que esperar el momento adecuado y ese momento llegó.

¿Necesitó paciencia el verano pasado para esperar la oportunidad de formar parte de la primera plantilla?

Sí. Estando en el último año de contrato con el Celta… puede ser que sí, pero yo tenía las ideas claras y al final se dio de la mejor manera.

Mañana se enfrentan al Valencia, el equipo ante el que en la primera vuelta del campeonato volvió a jugar con el primer equipo del Celta tres años y medio después. ¿Qué sintió aquel día?

Fueron muchas emociones porque llevaba tiempo esperando por esa nueva oportunidad. Ese día fue espectacular porque lograba algo que llevaba mucho tiempo esperando, y además ganamos.

Su contrato finaliza en junio próximo ¿Qué planes tiene de futuro?

Ninguno. Centrarme en terminar bien la temporada aquí y lo que pase en verano ya se verá.

¿Ha hablado con el club para abordar su renovación?

No, la renovación simplemente va a venir supeditada a mi rendimiento, así que lo que esté en mi mano haré todo lo posible para que se dé esa renovación.

¿Espera continuar en el Celta?

Es algo que irá ligado a mi rendimiento. Ahora mismo estoy centrado en seguir jugando e intentar aportar lo máximo y ver cómo acaba la temporada. Vendrá determinado por lo que haga.

Esta situación le ha puesto en el mercado de fichajes y desde el 1 de enero puede negociar con otro club.

Sí, pero en mi caso prevalecerá la decisión del Celta por encima de todo.

¿Se siente valorado en Vigo?

Sí.

Si no estuviese Claudio Giráldez como entrenador, ¿se hubiese imaginado que volvería a jugar en el Celta?

Es un escenario que no me planteé. Le estoy muy agradecido al míster porque gracias a él estoy aquí y ha sido él quien tomó la decisión de que me quedase aquí. Pero no hace falta ver otros escenarios.

¿El próximo año se ve jugando en el Celta?

Ojalá.

¿Cree que puede ser un ejemplo de capacidad de adaptación para los canteranos que sueñan con llegar al primer equipo?

Ojalá que le sirva el ejemplo a los chavales. Creo que si tienes un objetivo en la vida, hay que perseguirlo hasta que por circunstancias no se pueda alcanzar. Y en mi caso, lo perseguí y lo conseguí pero en la vida no siempre se consiguen las cosas de igual forma sino por otro camino, pero hay que intentarlo hasta el final.

Mañana les espera de nuevo el Valencia, con la necesidad de puntuar para salir del descenso.

Es verdad que el Valencia estará dolido por esa dura derrota [ante el Barça, 7-1], pero tenemos que jugar con eso. Ellos juegan de local y nosotros tenemos que intentar aprovechar la posesión de la pelota, intentar que ellos se desestabilicen un poco y que la grada les apriete; y a partir de ahí, jugar como sabemos.

¿Ya sabe quién les arbitrará en Mestalla? [González Fuertes]

No, no me preocupa.

¿No le preocupa tal y como están tratando los árbitros últimamente al Celta?

No voy a entrar a valorar si las decisiones son mejores o peores. Está claro que a veces nos perjudican y en otras pitan a nuestro favor. Pero es como los futbolistas, que también fallamos muchas veces. Es el contexto que toca y los árbitros no tienen que ser un motivo de excusa por haber perdido un partido.