Giráldez: «Tenemos recursos de sobra, lo hemos demostrado»

El Celta recupera efectivos para Valencia, donde no podrá contar con el lesionado Iago Aspas y los sancionados Óscar Mingueza, Marcos Alonso y Hugo Álvarez. Pese a la importancia de estas ausencias obligadas, Claudio Giráldez se muestra optimista y confiado con un plantel al que acaba de incorporarse Iker Losada. El de Catoira ha sido incluido en la convocatoria, a la que vuelve Alfon González tras recuperarse de la lesión muscular sufrida ante el Athletic Club y Tincho Conde, carrilero zurdo del filial que se estrena en una convocatoria del primer equipo.

Ante bajas tan destacadas, Giráldez no muestra preocupación, todo lo contrario. Apela el técnico de O Porriño a reivindicar al grupo: «No estéis pesimistas. Tenemos recursos de sobra, lo hemos demostrado. Hemos tenido partidos sin Mingueza porque ya estuvo lesionado. Hemos tenido partidos sin Marcos al principio de temporada porque no estaba. Hemos tenido partidos sin Iago…».

Convocatoria de los celestes para el duelo en Valencia. / RC Celta

Los célticos llegan a Mestalla después de sumar un empate en Vitoria en un mal partido. El Valencia, por su parte, se presenta a la cita después de sufrir la mayor derrota en setenta años en la Liga (7-1 le ganó el Barcelona). «Es un partido complicado, con un escenario complicado como es Mestalla, con un rival viene herido después de un partido contra el Barcelona. Con la llegada del nuevo míster, salvo ese partido, venía en una dinámica muy buena», explico Giráldez, que advierte de la peligrosidad del rival: «Saldrán mucho más heridos y es un rival peligroso. Tenemos que intentar minimizar. Va a ser importante cómo arranquemos el partido».

La designación del asturiano González Fuertes, con el que el Celta solo ha sumado una victoria en dieciséis ocasiones que coincidieron en Primera, no preocupa al entrenador del Celta: «Es un árbitro con mucha experiencia. El partido que nos ha dirigido este año, que es contra el Racing de Santander (en la Copa), ganamos nosotros con un arbitraje bueno. Ha sido muy respetuoso con nosotros en el trato. Confío en el arbitraje. Sin más».

A la incorporación de Iker Losada se añade esta semana el regreso de Alfon González tras su rotura de fibras y la recuperación ya plena de Fer López tras sus problemas en un tobillo. Por ese lado, Giráldez agradece ganar potencial ofensivo para la cita contra el penúltimo clasificado: «Ganamos mucha gente de arriba en este partido con Iker, con Fer en un mejor estado, con Alfon. Va vinculado a eso, no solo al rival o a la jornada ni al escenario, si no que nosotros mismos cómo estamos en esa posición».

Aunque con el catoirense, que solo ha realizado dos entrenamientos tras abandonar el Betis, el preparador céltico reclama paciencia: «Sería injusto por nuestra parte pedirle a Iker que, de repente, rinda a su mejor nivel. Tiene un proceso de adaptación que va a ser pequeño. pero está en convocatoria y está en disponibilidad de poder jugar».

Giráldez también confía en poder recuperar anímicamente a un Tasos Douvikas que buscó una salida en este mercado de invierno. «Le va a venir muy bien ese cierre de mercado. Es importante más allá de lo que podamos trabajar con él y lo que sigamos insistiendo en mejorar a cada uno de nuestros jugadores. El saber dónde vas a estar te estabiliza y te da calma para poder rendir», dijo en referencia al delantero griego.

Giráldez esperó hasta que finalizase el partido del Fortuna para hacer pública una lista de convocados en la que se estrena Tincho Conde. El carrilero zurdo disputó ayer 60 minutos con el filial frente al Nástic de Tarragona. Es ourensano es uno de los refuerzos para un costado izquierdo en el que no estarán Marcos Alonso y Hugo Álvarez. También continúa Josen El-Abdelaoui, que jugó esta tarde media parte con el filial en su estreno en un partido oficial con el club al que acaba de incorporarse en el mercado de invierno.

Por segunda semana consecutiva, Giráldez deja fuera a Javier Manquillo. El técnico insistió en la rueda de prensa que obedece a una decisión técnica: «Elijo los adecuados, en mi opinión, para poder rendir y para tener el mayor número de soluciones posibles. y los que considero que no aportan en este plan de partido no están en el momento de poder sumar no los llevo. Una de nuestras formas de trabajar es implicar al mayor número de jugadores posible».