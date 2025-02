El Celta da por cerrado el mercado

El director deportivo del Celta, Marco Garcés, aseguró ayer que con la llegada de Iker Losada el club da «por cerrado» el mercado invernal tras la incorporación anterior del joven extremo noruego Jones El-Abdellaoui, que tendrá ficha del filial. A estas dos llegadas hay que sumar cuatro salidas: Aidoo (Valladolid), Bamba (Chicago Fire), Allende (Inter de Miami) y Luca de la Torre (San Diego). Cuando restan todavía tres jornadas para que finalice este trasiego de futbolistas, el Celta ha evitado la salida de piezas importantes como Mingueza y Douvikas. El griego interesó al Betis, que negoció hasta el pasado jueves su incorporación, vinculándola incluso a la operación Losada, pero en Vigo sólo permitirían la salida del delantero a cambio de una importante suma de dinero, incluso superior a los 12 millones que se pagó en el verano de 2023 al Utrecht.

«Es el regreso del hijo pródigo. Sé el gran esfuerzo que has hecho para estar aquí con nosotros, y es algo que nos llena de alegría. Con este movimiento damos por cerrado el mercado, hemos concluido con todo lo planificado», añadió Garcés en la presentación de Iker Losada.

Las cuatro salidas permitirán al Celta otorgarle dorsal del primer equipo a Hugo Álvarez. Tendrá que esperar hasta junio por uno su compañero Javi Rodríguez, mientras que Yoel Lago y Fer López continuarán trabajando con Giráldez. Estos dos últimos completarán la primera plantilla pero con dorsal del Fortuna, como Javi Rodríguez.

Para reforzar al filial de estas ausencias, el Celta intentará incorporar un atacante en este mercado de invierno después de fichar al noruego Jones El-Abdellaoui y al asturiano Jaime Vázquez, cedido por el Oviedo. Entre los candidatos a incorporarse al Fortuna aparece José Antonio de la Rosa, del Cádiz.

Giráldez había insistido en que el mercado se cerrase «cuanto antes» para que toda la plantilla estuviese enfocada en lo que resta de temporada. El Celta lo dio por zanjado la noche del pasado jueves, tras anunciar la llegada de Iker Losada.

Con el catoirense, el equipo vigués dispondrá de 22 futbolistas con dorsal del primer equipo (incluido Hugo Álvarez), mientras que Damián Rodríguez, Javi Rodríguez, Fer López y Yoel Lago seguirán con Giráldez pero con un número en su camiseta superior al 25, que es el máximo de fichas que admite LaLiga a cada equipo.

De esos 26 jugadores, un total de 14 han pasado por el filial céltico (Borja Iglesias, Aspas, Iván Villar, Sotelo, Pablo Durán, Alfon, Carlos Domínguez, Carreira, Iker Losada, Hugo Álvarez, Javi Rodríguez, Damián, Yoel Lago y Fer López). Una circunstancia que demuestra la apuesta del club por una cantera que no se hacía tan presente en el primer equipo desde los tiempos de Eusebio Sacristán, cuando los problemas económicos le obligaron a buscar soluciones en A Madroa para mantener en Segunda División.

La medianoche del lunes concluirá esta ventana del mercado de fichajes, que el Celta da por finalizado después de realizar cuatro salidas y dos entradas.

Iker Losada: «Es bonito que piensen en mí para seguir creciendo juntos»

Iker Losada ya entrenó ayer con el Celta después de cerrarse con el Betis un acuerdo de cesión del catoirense hasta el próximo mes de junio. Por la tarde, y acompañado familiares y representantes, el nuevo jugador céltico agradeció a ambos clubes la oportunidad de regresar a la que fue su casa durante 12 años. Agradeció al Celta que pensara en él para «seguir creciendo juntos», y al Betis que le diese la oportunidad de regresar a casa. No quiso pronunciarse sobre qué pasará la próxima temporada. En principio, tendrá que regresar a Sevilla, donde tiene contrato hasta junio de 2029.Admitió Losada en su presentación con la camiseta en la que lucirá el dorsal 14 que regresa «más maduro» y «más asociativo» que cuando abandonó el Celta para fichar por el Racing de Ferrol en julio de 2023, y que Giráldez le ha solicitado «que sea yo mismo, que tenga valentía con el balón».En este regreso a Vigo, Losada se reencontrará con muchos amigos y con Claudio Giráldez, que le dirigió en el filial. «Desde que Claudio subió al primer equipo la idea de juego es clara. Estoy superilusionado y supercontento de estar aquí de nuevo», comentó.«Mi idea inicial era quedarme en el Betis porque allí era feliz, aunque no estaba disfrutando de los minutos que me gustaría, pero cuando llegó la llamada del Celta todo cambió. Ahí ya piensas en ti, en la necesidad de tener minutos porque eres joven. Para mí era una oportunidad de oro porque volvía a estar con un entrenador que me conoce y que se adapta muy bien a mi estilo», subrayó el catoirense, al que acompañó su paisano y consejero del Celta, Sergio Álvarez, y el director deportivo Marco Garcés.«Desde que salí de aquí he pasado año y medio de pura madurez. El año de Ferrol ha sido muy bonito y de mucho aprendizaje para mí, y esta media temporada en el Betis, estando con gente de mucha categoría que te ayuda a mejorar en el día a día, también me ha venido muy bien», señaló citando a compañeros de la calidad técnica de Isco Alarcón y Giovani Lo Celso.