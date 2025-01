«No me puedo saltar los requisitos»

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, ha concedido una entrevista a Josep Pedrerol para su espacio El Cafelito. Louzán trata el tema de las sedes del Mundial y deja claro que Vigo apenas dispone de opciones debido al aforo de Balaídos. Sí considera probable la repesca de Valencia. Y fía la continuidad de A Coruña a que se ejecuten en Riazor las obras comprometidas.

Niega Louzán, de presencia frecuente en los medios desde su elección como presidente, que se haya proclamado madridista, como se infirió de una anterior intervención. “Soy del Celta, es mi equipo desde siempre», asegura en su conversación con Pedrerol, según los extractos recogidos por el Diario As. «No me hice del Madrid. Ha pasado algo curioso con eso. Me preguntaron del Madrid y del Barça y el del Barça no lo sacaron. Yo he dicho que el Madrid es el club más laureado del mundo. Es un club al que tengo simpatía, pero no soy del Madrid. Florentino ha hecho una gran gestión. No quiero esconder nada, en la vida hay que ser muy claro. No creí que tuviera esa repercusión. Creo que el presidente de la RFEF tiene que hablar de forma muy clara. También le tengo cariño al Atlético, que es una referencia. Con Laporta tengo también muy buena relación”.

Respecto a la configuración de la aportación española al Mundial de 2030, comenta: «Valencia y Vigo no están garantizadas. Valencia tiene que ser sede del Mundial, lo estoy trabajando y tengo plena confianza. No nos podemos permitir que España como país no tenga una sede como puede ser el Nuevo Mestalla, que va a tener una capacidad para 70.000 espectadores. Será el estadio más moderno».

«Soy muy optimista con Nuevo Mestalla. Sé que hay equipos que están dispuestos a ceder su sede para que sea Valencia», añade, sin aclarar cuál de las once sedes oficiales renunciaría. «Hay que dejar evolucionar las cosas. Hay una sede que está dispuesta a hacerlo. Cuando llegue el momento, lo abordaremos».

«Vigo está peleando para ser sede. Van a hacer unas obras de la última grada y se van a quedar con 27.000 espectadores. La UEFA exige 50.000. Yo soy celtista», insiste y revela algo que Marián Mouriño, a diferencia de Abel Caballero, no ha afirmado públicamente: «La presidenta dice que no quiero que sea sede, pero si no cumple los requisitos que pide la FIFA, no me los puedo saltar».

Louzán también analizó la situación de A Coruña, que todavía no ha presentado el plan financiero que soporte la ampliación del estadio. «Riazor está garantizado si cumple con lo previsto. Han trabajado mucho. El club dice que puede ser un perjuicio las obras, pero esto ha pasado siempre”, indicó el dirigente de la RFEF.