Pivotes de altura frente a frente

Ilaix Moriba regresa este domingo a Mestalla por primera vez desde que en junio de 2023 pusiese punto y final a temporada y media que pasó en el Valencia. Era la primera cesión que afrontaba el guineano desde su llegada al RB Leipzig tras despuntar en el Barcelona con 18 años. Después vendría la de medio año en el Getafe, con el que no visitó la capital levantina, y la actual en el Celta, con el que este domingo podrá rememorar una etapa en la que fue de menos a más: acabó jugando menos de lo esperado porque de la cantera valencianista surgió una joven promesa: Javi Guerra. El valenciano fue una apuesta de Rubén Baraja como titular en el centro del campo, del que salió Moriba. No había sitio en el once para dos futbolistas de similares características, condiciones físicas y edad. Ambos nacieron en 2003, superan los 185 centímetros de estatura, despliegan un gran trabajo de contención en la medular y cuentan con valiosos recursos técnicos para incorporarse al ataque. Representan lo que en Inglaterra califican como box to box (de área a área).

Moriba y Guerra no coincidieron en el partido de la primera vuelta en Balaídos (3-1) porque el guineano llevaba pocos días en Vigo y Giráldez no le dio minutos ante los che.

En ese mismo estadio, pero a mediados de mayo de 2023, Moriba disfrutó de su última actuación como valencianista. Al guineano le penalizó el cambio de entrenador, de Gattuso a Baraja, aunque su gran valedor había sido José Bordalás, con el que disputaría la final de la Copa del Rey de 2022 ante el Betis de Borja Iglesias. La temporada siguiente la finalizó como suplente habitual tras la sorprendente irrupción de Javi Guerra en la élite. A partir del mes de abril, el centrocampista valenciano se convirtió en un habitual en el once de Baraja, que sentaría en el banquillo a un Moriba que jugó sus últimos minutos como valencianista en Balaídos. No tuvo oportunidad de despedirse de Mestalla, pues su última aparición en casa fue el 3 de mayo de 2023, ante el Villarreal (1-1).

Casi dos años después, Moriba tendrá la oportunidad de reencontrarse con una afición con la que compartió la última gran alegría del club levantino: la final de la Copa de Rey de 2022. Ahora se presentará con la camiseta celeste y enfrente tendrá a un Javi Guerra que es fijo en las alineaciones de Carlos Corberán, como lo había sido hasta la destitución de Baraja, tras disputarse la décimo séptima jornada de Liga.

El centrocampista del Celta viene de protagonizar una gran actuación en la Copa del Rey en el Bernabéu. El pasado lunes en Vitoria, fue de menos a más en una mediocre actuación del equipo de Claudio Giráldez, que ha encontrado en Moriba una pieza fundamental en el centro del campo, junto a Fran Beltrán. Ambos acumulan cinco titularidades en las seis últimas jornadas de Liga. Entre medias, repitieron ante el Real Madrid.

Los números de Moriba y Guerra en esta temporada también son parejos. El céltico ha disputado 18 partidos de Liga, por 20 del valencianista. El guineano acumula 1. 081 minutos en la competición regular frente a los 1.271 de su rival.

El centrocampista formado en Can Barça intenta rehacer su carrera deportiva en Vigo después de alcanzar una cota de cotización en el mercado de 25 millones de euros. En la actualidad, el portal Transfermakt le otorga un valor de 4 millones de euros frente a los 20 millones que tiene asignados Javi Guerra.

El partido del domingo será importante para valorar el nivel de uno y otro futbolista, que asombraron al irrumpir en la élite por tratarse de gente muy joven, con un gran físico y unas excelentes condiciones técnicas para el deporte rey. En Mestalla se podrá vivir un duelo de altura entre quienes fueron compañeros hace menos de dos años.