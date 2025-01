Iker Losada, a punto de regresar al Celta mientras entra en liza Douvikas

El Celta quiere incorporar a Iker Losada y el Betis busca un delantero en este mercado de invierno que se cierra la noche del próximo lunes. Y en esa ecuación ha entrado Tasos Douvikas, al cual la prensa sevillana sitúa en la órbita del equipo verdiblanco. Esa circunstancia podría enmarañar todavía más las negociaciones entre ambos clubes, aunque círculos próximos al jugador de Catoira apuntaban ayer que el regreso de Losada a Vigo está muy cerca y que podría cerrarse incluso entre hoy y mañana. El fútbol, sin embargo, da muchas vueltas. De hecho, el joven centrocampista gallego ya vio cómo se frustraba su regreso al Celta durante el verano pasado, después de firmar una sobresaliente temporada en el Racing de Ferrol, que exigió los 1,8 millones de euros que contemplaba su cláusula de rescisión para permitir que firmase finalmente por el Betis hasta junio de 2029.

Tras este intento fallido de volver al club donde se formó y en el que ejerció como capitán del filial, después de debutar en Primera División anotando un gol al Real Madrid, Iker Losada presiona en la medida de sus posibilidades para que el Betis cierre el acuerdo de su cesión al Celta. Esta vez, el catoirense confía en que se cumplan sus deseos y en su entorno esperan que en los próximos días pueda ser presentado en Vigo.

El plan del jugador de Catoira, sin embargo, podría sufrir un contratiempo si se confirman las noticias surgidas en Sevilla sobre las intenciones del Betis de incluir en la misma negociación la cesión de Douvikas al Villamarín. El club andaluz busca un delantero que compita con Bakambu y con Vitor Roque, quienes no han cumplido hasta el momento las expectativas de goles que presumía el club cuando los incorporó a la plantilla de Manuel Pellegrini. El atacante griego, por su parte, solicitó a sus agentes que le buscasen una salida este mes de enero al no disfrutar de los minutos esperados como titular tras la marcha de Larsen a la liga inglesa. Y desde Sevilla insisten en que Douvikas es una de las opciones que maneja el Betis para reforzar su delantera, mientras el club quiere prescindir de Losada y de Juanmi.

Desde Canal Sur señalaban ayer que el Celta se impacienta para cerrar cuanto antes la cesión de Iker Losada. De lo contrario, afirman en el canal autonómico andaluz, el equipo vigués buscaría otra alternativa en el mercado para cubrir la vacante de Jonathan Bamba.

Giráldez, por su parte, confía en repescar a uno de los jugadores que dirigió en su etapa como entrenador del Celta Fortuna y que considera de rendimiento inmediato para suplir a Bamba. «Iker ya sabéis que es un jugador que me gusta, que lo he entrenado, que nos daría un rendimiento inmediato y es una posibilidad. Es un jugador del Betis a día de hoy y no tenemos otra noticia que esa», subrayaba el domingo pasado el entrenador del Celta, que intensifica las negociaciones por Losada con los béticos, que desean a Douvikas.