Pablo Durán llega al rescate

Pablo Durán salvó al Celta de una de sus peores actuaciones de la temporada con un gol que puso las tablas en el marcador tras un soporífero partido en Mendizorroza, donde el Alavés se adelantó en el minuto cinco gracias a otro polémico penalti con que los colegiados vienen castigando con demasiada frecuencia al equipo vigués.

Ese punto da un poco de respiro a los célticos en la clasificación, ya que se sitúan a cinco de distancia de los puestos de descenso cuando el próximo domingo tienen que jugar en Valencia ante el penúltimo de LaLiga. Para ese partido, Claudio Giráldez no podrá contar con Marcos Alonso y con Hugo Álvarez, que ayer vieron la quinta amarilla del curso y afrontarán un partido de sanción. A ellos se suma Mingueza, que cumplirá el segundo partido de castigo por su expulsión ante el Athletic Club; mientras no se espera todavía el regreso de Iago Aspas ni de Alfon González.

Al Celta le cuesta entrar en 2025, pues para sumar el primer punto del nuevo año acumulaba ya dos intentos fallidos (ante Rayo Vallecano y Athletic Club) y ayer se le puso muy cuesta arriba el partido porque a los cinco minutos ya perdía tras el penalti transformado por Kike García. Aunque en esta ocasión, la grotesca pena máxima señalada por Hernández Maeso no justificó la pésima puesta en escena de los de Giráldez.

Las mejores imágenes del Alavés-Celta /

En otro intento de retorcer el once inicial, el técnico porriñés apostó por un Ristic que no tiene ritmo competitivo, por un Yoel Lago que se contagió del penoso juego de sus compañeros y de un Cervi al que se le dio un protagonismo que no supo asumir. Además, Moriba y Borja Iglesias corrían como ausentes, mientras que Beltrán, Carreira y Marcos Alonso fallaban más pases de lo esperado.

Y así resulta complicado competir en Primera División, incluso ante un Alavés que solo generó la jugada del penalti, tras un saque de esquina, y un intento de remate de Guridi que abortó Carreira tras un error de los célticos en la construcción del juego.

En la primera parte, el Celta protagonizó una actuación mucho más deficiente que una semana antes contra el Athletic Club, y que Giráldez había calificado entonces como la peor de la temporada. Los celestes (ayer de naranja) no existían más allá de la defensa. Descoordinados en la presión, sin saber cómo ocupar los espacios..., deambulaban por el campo sin generar una sola acción ofensiva. El portero del Alavés no se encontraría con ningún céltico en su área hasta después del descanso.

Sin ambición local

El Celta llegó con vida a la segunda mitad gracias a la generosidad del equipo vasco. Era difícil comprender que los jugadores del Chacho Coudet se presentasen así ante el Celta después de golear al Betis en el Villamarín (1-3). Con el conjunto vigués contra las cuerdas, los blanquiazules se dedicaron a pastorear el balón muy lejos del área de Guaita, que solo intervino en un despeje en un saque de esquina y para recoger el balón del fondo de su portería tras el penalti que ejecutó Kike García.

El goleador del equipo babazorro se encontró con un regalo después de que Beltrán fuese a despejar el balón de cabeza con un brazo a la altura de la barbilla. La pelota salió despedida hacia adelante y rozó el brazo del céltico. El árbitro, a instancias del VAR, acudió al monitor a revisar la acción y regresó al terreno de juego para señalar la pena máxima.

Como ocurriera en Vallecas, el Celta iniciaba el partido con un gol en contra tras una polémica decisión arbitral. Ese contratiempo, sin embargo, no puede servir de excusa para lo que ofrecieron los célticos en una primera parte que no tuvo más historia, salvo la tarjeta amarilla a Marcos Alonso por protestar que le impedirá jugar en Mestalla.

Nada más reseñable ocurrió en los 45 minutos iniciales en Mendizorroza, donde el Alavés se dedicó a defender cómodamente su ventaja en el marcador desde el minuto 5 y el Celta no supo organizarse para intentar al menos llegar a la portería rival en busca de la igualada. No generó ni una sola ocasión de gol. Así resulta imposible ganar, incluso ante un Alavés que se presentaba a la cita con la presión por su delicada situación en la tabla clasificatoria.

Pero el Celta continúa hibernando después de cerrar el año 2024 con una brillante victoria ante la Real Sociedad. Tras un triunfo obligado en Santander en la Copa del Rey, el equipo de Giráldez encadenó tres derrotas (incluido el atraco en el Bernabéu) que han limado su diferencia con los puestos de descenso de nueve a cinco puntos. Menos mal que ayer encontró en Pablo Durán, como ante la Real Sociedad, para solventar un problema de juego preocupante, aunque tampoco hay que olvidar ausencias tan significativas como las de Aspas y Mingueza. El Celta de Giráldez ya había demostrado en otras ocasiones su capacidad para adaptarse a cualquier circunstancia adversa, pero en lo que va de 2025 no ha encontrado esa fórmula mágica, salvo en el Bernabéu y en la segunda parte en Vallecas.

Ayer, mejoró tras el descanso, momento que Giráldez aprovechó para dar entrada a Williot y a Javi Rodríguez por Cervi y por Yoel Lago. Y nada más salir, el sueco estuvo a punto de empatar, pero su disparo buscando el palo largo lo desvió el portero del Alavés con la punta de los guantes.

Acción salvadora de Carreira

A continuación llegó la jugada en la que Carreira impidió que Guridi anotase el segundo para los locales, que primero sufrieron ante un remate alto del lateral vigués y en el minuto 65 no supieron cerrar la banda por la que Ristic abrió al interior para Pablo Durán. El tomiñés hizo un control con el balón botando para lanzar desde fuera del área con la fuerza suficiente para doblar la mano del meta Owono.

Entonces, Coudet se animó a realizar dos de los tres cambios del partido, pero el Celta había espabilado ya y el partido podía decantarse en cualquier momento para el lado visitante. Sin embargo, ninguno de los dos equipos generó buenas ocasiones de gol en los minutos finales, en los que el árbitro volvió a penalizar al Celta con una amarilla a Hugo Álvarez que le impedirá jugar en Valencia. Sin embargo, le perdonó la segunda amarilla a Kike García por un manotazo a Starfelt.

El criterio arbitral cambiaba en función del color de la camiseta a la hora de mostrar tarjetas amarillas, a pesar de la contundencia que se emplearon ayer los centrales del Alavés, que desperdició una gran oportunidad para meterse en el pelotón que persigue al Celta con 23 puntos. Pablo Durán volvió a salvar al equipo de Giráldez, que en Valencia le espera otro rival en apuros.