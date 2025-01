«El punto sabe a poco»

«El punto nos ha sabido a poco», asegura el entrenador del Celta. Eludió Claudio Giráldez cualquier crítica al árbitro, Hernández Maeso. «Llevamos dos partidos fuera de casa que en el minuto 3 tenemos una acción desafortunada en nuestra contra. El árbitro la ha ido a ver al VAR, que creo que está bien que haya ido. Ha decidido que es penalti, por lo tanto es penalti. Evidentemente a nivel psicológico nos cambia mucho el plan de partido en un campo tan complicado para generar fútbol como Mendizorroza, con cómo es el rival de presionante, con lo rápido que estaba el campo, con lo mucho que botaba la pelota...».

El porriñés tiene una visión positiva: «En dos escenarios tan complejos como Vallecas y Mendizorroza nos hemos repuesto bien. Creo que hemos sido mejores en la segunda parte en ambos partidos. El otro día no fuimos capaces de materializar las ocasiones. Hoy hemos generado menos y hemos sido capaces de acertar. Estoy contento con la reacción del equipo, con que no nos hundan en situaciones complicadas en los inicios y que tengamos la aportación de banquillo que hemos tenido hoy. Tengo la sensación de que podíamos habernos llevado el gato al agua».

Exige, en todo caso, «seguir remando y seguir mejorando en situaciones del juego para generar más fútbol». Y celebra el nivel defensivo: «No nos han hecho prácticamente nada salvo una acción en una pérdida en una transición de Miha en la segunda parte. Poco nos ha generado un equipo con mucho potencial en su campo».

«Nos ha costado un poco ajustar la movilidad de ellos en el inicio del juego pero aún así no nos han generado nada en la primera parte. No acabamos de concluir acciones en esa primera parte y dudamos un poco en si acelerar o no acelerar jugada», admite. »En la segunda parte hemos estado con mucho más convencimiento. También es verdad que el plan de partido iba vinculado a que los cambios nos den mucha más energía; cuando el partido se podía abrir un poquito más de espacios, hacer daño con Williot, con Tasos, con Fer, con Hugo... Nos han aportado de banquillo los cuatro más la salida de Javi, que ha entrado muy bien al partido. Una pena. Si hubiéramos llegado con empate al descanso. y no nos hubiese afectado el gol en los primeros minutos, lo hubiésemos ganado».

«Creo que hemos competido muy bien», sostiene y recuerda: «El año pasado nos metieron tres aquí, nos pasaron por encima. Este año hemos hecho cuatro puntos contra el Alavés, contra un equipo que el año pasado nos borró del mapa; el equipo que más superior fue a nosotros. Estamos mejorando muchas cosas».

«Tenemos una plantilla larga a pesar de las salidas que ha habido», indica sobre el mercado. «Tenemos mucho perfil de jugador dentro del equipo. Ojalá se mueva poco, que nos quedemos con poco cambio. Estamos con un grupo muy bueno, con una actitud muy buena. Ojalá sigamos unidos como hasta ahora».