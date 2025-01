Borja Iglesias niega un enfado con Giráldez por el cambio: «Estáis buscando donde no hay»

La intensa gesticulación de Borja Iglesias anoche, cuando Claudio Giráldez decidió retirarlo del terreno de juego, levantó entre los comentaristas televisivos la hipótesis de un supuesto enfado del delantero por el cambio. El entrenador del Celta explicó en unas declaraciones al término del choque contra el Alavés que simplemente estaban comentando aspectos sobre el difícil papel que le tocó jugar al atacante santiagués.

Sin embargo, uno de los canales que retransmitió el partido, Gol Play, publicó en su cuenta de X un fragmento del momento de la sustitución. El propio Iglesias, muy activo en esta red, contestó en primera persona. «Creo que estáis buscando donde no hay. Claudio ya lo ha explicado tras el partido. Estábamos hablando de fútbol y de acciones del juego. Cuando me enfado se me nota bien», les replicó.

«Nada que aclarar»

Otro usuario fue más explícito y comentó que simplemente estaba harto de que recibir faltas y que no le pitase ninguna, a lo que el céltico respondió con un «gracias». Ya esta mañana, desde Gol Play se han dirigido al jugador para dar por acabado el conflicto: «Todo aclarado, Borja. ¡Mucha suerte en esta segunda vuelta».

Pero el delantero no quedó conforme. «No, si no había nada que aclarar. Lo que me sorprende es que habléis más de esto que de fútbol». El mensaje acababa con un agradecimiento por los buenos deseos de cara hasta la recta final de la temporada.

Ante los micros de DAZN, Giráldez explicó la conversación con Borja Iglesias tras el partido y le quitó hierro al supuesto enfado. El delantero estaba frustrado por el «muy duro» marcaje, «siempre al borde del reglamento» al que le había sometido el central Abqar. «Es su manera de competir, la respetamos», apostilló el técnico de O Porriño.

Las circunstancias del encuentro, expuso, no facilitaron el trabajo de Iglesias, que entró poco en contacto con el balón. El esférico, además, «estaba muy vivo», lo que le dificultó quedarse con más posesión del esférico. Al tiempo, el Celta no produjo centros al área ni apenas llevó pelotas en condiciones a la zona caliente, que es «lo que quieren los delanteros».