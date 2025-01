Losada no jugó contra el Mallorca, pese a las bajas del Betis

Iker losada fue convocado el viernes por Manuel Pellegrini para el partido que ayer disputaron en Son Moix el Betis y el Mallorca, pese a las negociaciones que el Celta mantiene con el conjunto sevillano para incorporar al atacante catoirense en este mercado. Aunque el Betis, que acabó llevándose el partido en el descuento, Losada no dispuso de minutos, lo que refuerza la idea de que puede salir en el presente mercado.

El director deportivo del Betis, Manuel Fajardo, confirmó ayer la negociación con el Celta, pero rebajó las expectativas señalando que el club celeste no es el único interesado en el jugador. «Es cierto que en los últimos días, no sólo el Celta, varios equipos han mostrado interés en el jugador. El mercado está abierto, está muy vivo, y veremos qué pasa al final», dijo. No obstante, Iker Losada ha dejado claro que solo saldrá del Betis para jugar en el Celta.