«Me fijo en todo lo que hace Iago, intento copiarlo para mejorar»

No todo es fútbol en la vida de Fer López. El joven talento celeste lo compagina con un doble grado en Derecho y Administración de Empresas, que cursa on line en la UNIR con buenos resultados académicos. Disfruta de la familia y los amigos mientras crece en el fútbol ajeno a las expectativas, simplemente disfrutando del juego.

— ¿Cómo va de las molestias que le impidieron jugar el último partido contra el Athletic?

— La recuperación de la lesión era de seis semanas y acortamos un par de días los plazos para poder llegar al Bernabéu, pero porque me encontraba bien. Los médicos me dejaban jugar 15 minutos como mucho, y al final, con la prórroga, nos fuimos a más 50. Me llevé además una patada de Camavinga que me dejó la zona dolorida. Sigo con molestias, pero son más llevaderas, así que creo que voy a poder jugar con ellas.

— ¿Será, entonces, de la partida para Mendizorroza?

— No sé si entraré en la convocatoria, pero a nivel físico creo que estoy para jugar.

— ¿Se ve en el once?

— No me veo y, aunque me viese, tampoco iba estar por el tema de la lesión. Los médicos no me dejan jugar tantos minutos y, además, hay muchos compañeros que lo están haciendo muy bien. Pablo anda muy bien, Williot y Borja también están a muy buen nivel.

— Contra el Mallorca tampoco esperaba ser titular y luego salió nada menos que por Iago

— No lo esperaba nadie, creo. Fue una sensación increíble cuando Claudio me dijo que iba a jugar de inicio. Fue un debut un poco agridulce por la lesión, pero muy contento por debutar en Primera División que al final es el sueño de todo niño que juega a esto.

— ¿Cuándo se lo comunica Claudio?

Normalmente lo dice cuando da la charla, pero no sé por qué en este partido nos lo dijo al llegar al vestuario, una hora y pico antes del debut. La verdad es que me pilló de sorpresa.

— ¿Qué le pide? ¿Le da algún consejo?

— Simplemente que jugase como yo sé, que me atreviese y, sobre todo, que disfrutase del momento.

—¿Cómo se sintió en el campo?

— Al principio, los primeros cinco o diez minutos fue una sensación un poco extraña, pero di un par de pases buenos, me acuerdo en concreto de un cambio de orientación hacia Mingueza, y a partir de ahí ya comencé a sentirme mucho más cómodo. Me lesioné justo cuando más confianza estaba ganando y tenía mis mejores minutos. Sí que es verdad que, al ser la primera vez que jugaba contra un equipo de Primera División, era un poco raro. En octavos de la Copa del Rey, cuando jugué contra el Real Madrid, estaba mucho más cómodo.

— Sin embargo, el escenario y el rival eran mucho más intimidantes y diría que también la situación era más complicada.

— A ver, ya había experimentado algo parecido contra el Mallorca y sabía lo que me iba a encontrar. Quizás por eso estaba más tranquilo.

— Claudio dijo el otro día, tras el mal partido contra el Athletic, que habían salido mal parados de ese partido. ¿Han pasado ya página?

— Sí, al cien por cien. Ahora estamos centrados en el Alavés, un partido fuera de casa que va a ser muy complicado. Queremos sumar los tres puntos y veo al equipo muy concentrado y con muchas ganas de afrontar el partido.

— ¿Qué importancia le da usted a este partido?

— Mucha. Todos los partidos son muy importantes y sabemos que fuera de casa no estamos sumando los puntos que deberíamos. Creo que estamos jugando bien, aunque tenemos que mejorar en las áreas. Es un partido que afrontamos con muchas ganas de llevarnos los tres puntos.

Fer López, en la ciudad deportiva del Celta. / Alba Villar

— ¿Les inquieta que, si se pierde, el Celta pueda entrar en una dinámica peligrosa?

Para nada. Aunque no logremos los tres puntos pensaríamos en ganar el siguiente partido. No veo otra opción que sea intentar todos los partidos que quedan para sumar el máximo de puntos posible. No creo que vayamos a entrar en una mala dinámica.

— Pero el fútbol se mueve por dinámicas…

Ya, pero la gente está muy concentrada y tengo muy claro que vamos a estar bien.

— ¿Es ambicioso en cuanto a la temporada? ¿A qué cree que puede aspirar el Celta?

A ver, de puntos y de posiciones no se sabe porque pueden pasar muchas cosas, pero lo que tengo claro es que podemos ganar todos los partidos que quedan. Tenemos recursos para ganarles a todos

— Eso les daría para luchar por el título de Liga

[Risas] Bueno, ya sé que no va a ser posible. Lo que quiero decir es que tenemos recursos para ganar a cualquier rival en cualquier escenario.

— ¿No teme entonces que se puede complicar la cosa y haya que estar otro año peleando por la salvación?

— Creo que no. Tenemos equipo para estar más arriba.

— Se dice de usted que es un ataque polivalente. En el primer equipo ha actuado por Iago, contra el Mallorca, y luego sustituyó a Borja, en el Bernabéu. ¿Cuál es su posición predilecta?

— Como nueve no me veo, la verdad. En el Bernabéu entré por Borja, pero jugué en la posición de Iago. Es la posición en que más cómodo estoy en este sistema. También puedo jugar, ante un equipo más replegado, por delante del doble pivote. En el filial he jugado en las tres posiciones de ataque, pero en la que más cómodo me encuentro es en la derecha, para meterme hacia adentro y disparar con la zurda.

— Está empezando en esto del fútbol y su margen de mejora es muy amplio. ¿Qué aspectos de su juego cree que necesita mejorar más?

— Creo que a nivel físico todavía necesito ganar el ritmo de Primera División. Me pasó algo parecido el año pasado, cuando pasé de juveniles al filial y necesité un tiempo para adaptarme al ritmo de la categoría. Yo creo que esto lo tengo que mejorar y también nivel de esfuerzo. Luego, sin tenemos que ponernos un poco más técnicos, tengo que mejorar en los perfiles defensivos, ayudas, colocación... Siempre hay cosas que mejorar para convertirse en un futbolista más completo y eso es lo que intento.

— ¿Qué importancia tiene para usted la figura de Claudio?

— Mucha. Fue el que, cuando peor lo pasé yo, me ayudó. Fue el que cuando salí cedido en cadetes me ayuda a volver al equipo juvenil. Bueno él y más gente, pero Claudio era el entrenador de ese equipo y la verdad es que le estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho por mí porque me ayudó en el momento que más lo necesitaba y ahora me está dando mucha confianza.

—¿Es cierto entonces que el fue quien avaló su pase al equipo juvenil cuando el club tenía dudas por su físico?

— Así es. Esa temporada empezamos tres o cuatro compañeros sin ficha. Había dos fichas libres y era el míster el que tenía que elegir y siempre le voy a estar agradecido por ser uno de los elegidos.

— Sin embargo, desde ese momento crítico hasta ahora, todo a ido muy deprisa. Los acontecimientos se ha precipitado y su carrera ha despegado. ¿Le ha costado digerir el cambio o lo ha asimilado de forma natural?

— Pues yo sigo siendo la misma persona que el pasado año en el filial o que hace dos años en el juvenil. Sí que es verdad que ahora estoy más cerca de cumplir mi sueño, que es jugar en Primera División. Estoy muy contento de estar cerca de mi objetivo, pero con el mismo hambre y ganas de trabajar para conseguirlo, que todavía no lo he conseguido.

— ¿Ahora mismo se siente más futbolista del Fortuna o el primer equipo?

— Pase lo que pase, soy futbolista del Fortuna todo el año. Es mi equipo. Si puedo contar con minutos en el primer equipo, mejor, estoy muy agradecido por eso, pero mi equipo es el filial.

— Es decir que ahora mismo tiene más la cabeza en el Fortuna que en Primera División.

— Claro, tengo la cabeza donde está mi equipo.

— Pero tampoco le sorprendería si, de ahora en adelante, juega pocos minutos con el Fortuna y más en Primera División.

— Ojalá. Pero si tengo que jugar en el filial, también estaré encantado. Estaré encantado de ayudar a cualquiera de los dos equipos.

— ¿Quien es su referente?

— Esa pregunta es muy fácil. Obviamente Iago. Me fijo mucho en él. Ahora hemos coincidido los dos con la lesión, pero siempre que coincido en el campo con él me intento fijar en lo que todo lo hace: cómo se orienta, cómo se coloca e intento copiarlo para mejorar.

— ¿Cómo es su relación con él? ¿Le pide o le da algún consejo para mejorar su juego?

—Ahora que estamos lesionados los dos estamos pasando algún tiempo juntos y le pregunto muchas cosas. Él siempre me intenta ayudar._Uno de los consejos que me da dado es que tire con la derecha al primer palo. Al ser zurdos, tenemos menos fuerza con la derecha y el me dice que le entran más por el palo corto. También quiero que me enseñe a tirar las faltas como las tira él, pero como los dos estamos lesionados todavía no ha habido oportunidad.

Suscríbete para seguir leyendo