Giráldez: «Estoy convencido de que vamos a ganar en Mendizorroza»

Claudio Giráldez ha asegurado este mediodía que el Celta ha pasado página sobre la última derrota contra el Athletic y, pese a las bajas de Iago Aspas y Óscar Mingueza, se ha mostrado convencido de que su equipo tiene recursos y soluciones para derrotar al Deportivo Alavés en Mendizorroza, donde mañana se reencontrará con Eduardo Coudet. «Tengo la convicción de que vamos a ganar allí», ha sentenciado.

Antes de emprender viaje a Vitoria, adonde el Celta ha viajado por carretera debido al temporal, el entrenador del Celta se ha referido a las ausencias de Aspas y Mingueza, a las que se suma, por lesión, también la de Alfon, con la certeza de que los jugadores que los sustituyan serán capaces de dar la talla. «Son dos jugadores muy especiales para nosotros, de una importancia en el capital, pero tenemos otros futbolistas para jugar, seguramente, con algunos matices en cuanto a las soluciones», ha explicado el técnico en la rueda de prensa previa al choque. «Tenemos soluciones para competir, como hemos hecho todos los partidos de la temporada. Estoy convencido de que el equipo va a hacer un buen papel sin ellos porque tenemos argumentos», ha subrayado.

El preparador porriñés ha relatado que el Celta se presenta en Mendizorroza recuperado física y mentalmente de una difícil semana marcada por la injusta eliminación en la Copa y la pobre imagen ofrecida en Balaídos ante los de Ernesto Valverde. «Llegamos bien al partido del Alavés. Hemos tenido tiempo para entrenar, poder preparar el partido, poder reflexionar sobre lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Ojalá hagamos un partido completo y podamos sacar la victoria», ha dicho.

No espera Giráldez facilidades en un escenario históricamente complicado y frente a un adversario que ha mejorado desde la llegada de Eduardo Coudet, un técnico al que admira y con quien mantiene muy buena relación personal desde que ambos coincidieron en el Celta. «Sabemos la dificultad que tienen los equipos del Chacho. Es un partido muy complicado en el que tenemos que estar muy bien, muy concentrados, muy serios. También va a ser importante, como en todos los partidos, el aprovechamiento de las áreas», ha observado. Y ha añadido: «Es un entrenador valiente, exigente, que plantea un ritmo de juego muy alto que es algo que nos gusta y nos identifica a los dos. Siempre tiene gente preparada para apretar».

El entrenador celeste ha expresado también su agradecimiento al técnico argentino: «Tenemos una buena relación. Hablamos cuando él volvió a LaLiga, en su inicio en el Alavés. Está haciendo las cosas muy bien. Es un gran entrenador y una buena persona. Conmigo siempre se ha portado de diez. Me ha ayudado mucho y le deseo lo mejor a partir del martes. Hace tiempo que no nos vemos. Nos daremos un brazo y charlaremos, como siempre hacemos de fútbol».

Pese a que el Celta ha encadenado dos derrotas en la segunda vuelta y verá reducida su distancia con los puestos de descenso, si no puntúa mañana en el campo del Alavés, Claudio Giráldez no se ha mostrado preocupado por la posibilidad de que su equipo entre en una dinámica negativa. «Tengo la misma sensación que el día del Rayo, del Athletic, la misma que el día de la Real Sociedad. Cada partido nos coloca en algo mejor o peor de donde estamos. Estamos en la segunda jornada de la segunda vuelta. No tiene mucho sentido hacer más cábalas que dónde estamos ahora», ha señalado.

Mercado

El preparador céltico ha vuelto a reiterar su deseo de que no se produzcan más salidas y se ha referido a la posible llegada de Iker Losada, cuyo fichaje se negocia con el Betis. «Si traemos algún jugador o no, no me preocupa de cara al rendimiento del equipo futuro. Tenemos mimbres cuando estamos todos bien, sanos, concentrados, para competir contra cualquiera. Si traemos un jugador para sumarnos, bienvenido sea», ha expuesto. «Lo que podríamos incorporar sería para rendimiento inmediato. Iker ya sabéis que es un jugador que me gusta, que lo he entrenado, que nos daría un rendimiento inmediato y es una posibilidad, pero ese un jugador del Betis», ha puntualizado.